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17:40 (мск), источник: ТАСС

Клуб КХЛ СКА продлил контракт с нападающим Плотниковым

ТАСС, 30 мая. Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА продлил соглашение с российским форвардом Сергеем Плотниковым. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

Контракт с 27-летним игроком рассчитан на четыре года.

Плотников перешел в СКА в 2016 году. За это время он провел за петербургский клуб 128 матчей, в которых забросил 31 шайбу и сделал 46 голевых передач. Также он выступал за хабаровский «Амур» и ярославский «Локомотив». В сезоне-2015/16 Плотников играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Питтсбург» и «Аризону», в общей сложности проведя 45 игр в регулярном чемпионате, отметившись тремя результативными передачами.

В составе национальной сборной России хоккеист стал чемпионом мира 2014 года. Также в его активе серебро (2015) и две бронзы мировых первенств (2016, 2017).

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