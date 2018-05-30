Клуб КХЛ СКА продлил контракт с нападающим Плотниковым

Плотников перешел в СКА в 2016 году. За это время он провел за петербургский клуб 128 матчей, в которых забросил 31 шайбу и сделал 46 голевых передач. Также он выступал за хабаровский «Амур» и ярославский «Локомотив». В сезоне-2015/16 Плотников играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Питтсбург» и «Аризону», в общей сложности проведя 45 игр в регулярном чемпионате, отметившись тремя результативными передачами.