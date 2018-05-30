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16:38 (мск), источник: Vesti.kz

Новый президент «Барыса» объявил об уходе главного тренера Мамбеталиева и 26-летнего генменеджера

До конца недели «Барыс» объявит о назначении нового главного тренера и генерального менеджера. Об этом в интервью официальному сайту клуба заявил новый президент Борис Иванищев.

С января «Барыс» на правах исполняющего обязанности возглавлял Галым Мамбеталиев. Под его руководством команда провела девять матчей в КХЛ, в которых одержала всего три победы. Также он участвовал в Матче звезд КХЛ в Астане. В апреле Мамбеталиев в качестве исполняющего обязанности главного тренера занял со сборной Казахстана третье место на чемпионате мира в первом дивизионе и не сумел вернуть команду в элиту.

В прошедшем сезоне генеральным менеджером «Барыса» был 26-летний Ержан Алдабергенов. Он пришел в клуб вместе с Аскаром Шопобаевым, который вчера, 29 мая, подал в отставку.

Ранее Vesti.kz сообщали, что «Барыс» может возглавить белорусский тренер Андрей Скабелка, который в КХЛ работал с «Авангардом», «Торпедо» и «Сибирью».

— Борис Анатольевич, поздравляем с назначением на должность президента ХК «Барыс». Расскажите о ваших планах в качестве президента.
— Спасибо за поздравление! ХК «Барыс» будет продолжать политику привлечения молодых казахстанских хоккеистов, наигрывать их для сборных всех возрастов, включая национальную.

— Расскажите о предстоящих перестановках в руководстве клуба?
— У клуба будет новый генеральный менеджер, его имя объявим в ближайшее время.

— У «Барыса» будет новый главный тренер?
— В настоящий момент клуб ведет переговоры по новому тренерскому штабу. Возможно, уже к концу недели мы объявим имя нового главного тренера.

— Какие изменения будут в структурах других команд клуб — «Номаде», «Снежных Барсах», «Томирис»?
— Как только определится тренерский штаб главной команды, тогда обратим внимание на эти команды.

— Какие шаги будут предприняты по развитию ДЮСШ «Барыс»?
— Мы очень внимательно следим за нашей школой. Довольны развитием. Как известно, две команды (2002, 2004) завоевали право выступать в группе сильнейших по своему возрасту в первенстве России. Это большой прогресс.

Наши команды по-прежнему будут играть со старшими возрастами в чемпионате Казахстана. Ориентировочно с 1 сентября начнем очередной набор детей — это 2013 года рождения.

Конечно, мы очень ждем выпускников от нашей школы — хотим видеть в командах клуба «Барыс» наших казахстанских ребят. Разработана система подготовки хоккеистов в ДЮСШ, где подробно описаны различные упражнения, занятия на льду и на земле.

— Что бы вы хотели сказать болельщикам «Барыса», которые накануне узнали о вашем назначении?
— Спасибо болельщикам за поддержку, знаю, что они сильно переживают за «Барыс». Мы ждём всех на трибунах, поддерживайте нас всегда, и при победах, и при поражениях. В команде сейчас много казахстанских игроков, болейте за наших ребят.

Добавим, что в апреле группа фанатов «Барыса» устроила акцию протеста, на котором потребовала отставки Шопобаева, Мамбеталиева и Алдабергенова.

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