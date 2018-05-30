Опубликован план предсезонной подготовки «Авангарда» к сезону-2018/19
«Авангард» на своём официальном сайте опубликовал план предсезонной подготовки к сезону-2018/19.
«Авангард» на своём официальном сайте опубликовал план предсезонной подготовки к сезону-2018/19.
11 июля команда выходит из отпуска и в течение трёх дней проходит медицинский осмотр.
С 14 по 27 июля в Омске пройдёт
С 14 по 18 августа омский клуб примет участие в предсезонном турнире «Кубок Губернатора Челябинской области». В Челябинске сыграют местный «Трактор», «Магнитка» и «Автомобилист». С 19 по 22 августа команду ждут тренировки в Омске, а с 23 по 28 августа омский клуб примет участие в турнире имени Н. Г. Пучкова. Также в