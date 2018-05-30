Переговоры «Барыса» с новым главным тренером на заключительной стадии

— Возможно, уже совсем скоро я стану главным тренером «Барыса». Переговоры с казахстанским клубом находятся сейчас на заключительной стадии.

Игравший в свое время в нападении ряда белорусских и российских клубов, а также национальной сборной Беларуси, Андрей Владимирович с 2007 года находится на тренерской работе. Тренировал такие команды, как «Металлург» (Новокузнецк), «Гомель», национальную сборную Беларуси, «Торпедо» (Нижний Новгород), «Сибирь» (бронзовый призер КХЛ сезона-2014/2015). Последним до сегодняшнего дня местом работы был омский «Авангард».