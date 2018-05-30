Аарон Палушай может вернуться в минское «Динамо»

«Мне понравилось выступать в Минске, город замечательный, и болельщики тоже. Хотел бы показать им, на что я способен в течение полного сезона, будучи одним из ведущих игроков команды», — заявил Аарон.

Палушай присоединился к «зубрам» в ходе сезона-2016/17 и оставил неплохое впечатление, в 18 матчах регулярного сезона набрав 12 очков по системе «гол плюс пас» (8+4). В серии плей-офф с ярославским «Локомотивом» он провел две игры, не набрав очков, после чего выбыл из строя из-за травмы. Затем американец перебрался в шведский «Брюнес», в составе которого провел прошлый сезон и набрал 45 очков (19+26) в 51 встрече «регулярки».