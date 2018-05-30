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12:26 (мск), источник: Р-Спорт

Лига: Виталий Прохоров назначен вице-президентом КХЛ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте объявила о назначении Виталия Прохорова вице-президентом организации.

Как сообщается, Прохоров, олимпийский чемпион Игр-1992 в Альбервилле, будет отвечать за взаимодействие КХЛ с Молодежной хоккейной лигой (МХЛ), а также за совершенствование лифтом для молодых игроков по вертикали ДЮСШ — МХЛ — ВХЛ — КХЛ.

Также отмечается, что Прохоров на своем посту также будет заниматься разработкой мер по возвращению молодых хоккеистов из минорных лиг Северной Америки, сокращению количества игроков, уезжающих за океан и созданием условий для их развития в рамках хоккейной вертикали в России.

Прохоров ранее возглавлял юниорские сборны России (до 17 лет — в 2014—2015 годах, до 18 лет — 2015−2016).

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