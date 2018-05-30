Лига: Виталий Прохоров назначен вице-президентом КХЛ

Как сообщается, Прохоров, олимпийский чемпион Игр-1992 в Альбервилле, будет отвечать за взаимодействие КХЛ с Молодежной хоккейной лигой (МХЛ), а также за совершенствование лифтом для молодых игроков по вертикали ДЮСШ — МХЛ — ВХЛ — КХЛ.

Также отмечается, что Прохоров на своем посту также будет заниматься разработкой мер по возвращению молодых хоккеистов из минорных лиг Северной Америки, сокращению количества игроков, уезжающих за океан и созданием условий для их развития в рамках хоккейной вертикали в России.