Лига: Виталий Прохоров назначен вице-президентом КХЛ
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте объявила о назначении Виталия Прохорова
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте объявила о назначении Виталия Прохорова
Как сообщается, Прохоров, олимпийский чемпион Игр-1992 в Альбервилле, будет отвечать за взаимодействие КХЛ с Молодежной хоккейной лигой (МХЛ), а также за совершенствование лифтом для молодых игроков по вертикали ДЮСШ — МХЛ — ВХЛ — КХЛ.
Также отмечается, что Прохоров на своем посту также будет заниматься разработкой мер по возвращению молодых хоккеистов из минорных лиг Северной Америки, сокращению количества игроков, уезжающих за океан и созданием условий для их развития в рамках хоккейной вертикали в России.
Прохоров ранее возглавлял юниорские сборны России (до 17 лет — в 2014—2015 годах, до 18 лет — 2015−2016).