Подписан меморандум между ФХР и академией «Ак Барса»

В подписании приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборной Роман Ротенберг, генеральный директор ПАО «Татнефть», президент ХК «Ак Барс», президент Федерации хоккея Республики Татарстан Наиль Маганов и руководитель рабочей группы по разработке стратегий развития детско-юношеского хоккея в Республике Татарстан Дамир Шавалеев.

«В Казани очень многое делают для хоккея. Этот вид спорта популярен в республике. Хочу поблагодарить президента республики Татарстан Рустэма Минниханова, президента клуба Наиля Маганова. Ещё раз поздравляю “Ак Барс” с завоеванием кубка Гагарина. Главное сейчас — развитие молодых хоккеистов. Методика ФХР “Красная Машина” и ваша методика помогут нам развиваться дальше, чтобы у нас появлялись новые Капризовы, Гусевы, Панарины», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В рамках Меморандума предполагается взаимное сотрудничество по следующим направлениям: проведение конференций, мастер-классов, семинаров для развития профессиональных навыков специалистов с использованием инструментов Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина».

Также стороны планируют организовывать и проводить совместные мероприятия по реализации обучающих программ для тренерских кадров и спортивных судей по хоккею.