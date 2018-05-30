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12:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Подписан меморандум между ФХР и академией «Ак Барса»

Сегодня, 30 мая, в Казани в рамках Международной практической конференции «Национальная программа подготовки хоккеистов Красная Машина: Философия и базовые принципы» состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Федерацией хоккея России и «Академией хоккея Ак Барс».

В подписании приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборной Роман Ротенберг, генеральный директор ПАО «Татнефть», президент ХК «Ак Барс», президент Федерации хоккея Республики Татарстан Наиль Маганов и руководитель рабочей группы по разработке стратегий развития детско-юношеского хоккея в Республике Татарстан Дамир Шавалеев.

«В Казани очень многое делают для хоккея. Этот вид спорта популярен в республике. Хочу поблагодарить президента республики Татарстан Рустэма Минниханова, президента клуба Наиля Маганова. Ещё раз поздравляю “Ак Барс” с завоеванием кубка Гагарина. Главное сейчас — развитие молодых хоккеистов. Методика ФХР “Красная Машина” и ваша методика помогут нам развиваться дальше, чтобы у нас появлялись новые Капризовы, Гусевы, Панарины», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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В рамках Меморандума предполагается взаимное сотрудничество по следующим направлениям: проведение конференций, мастер-классов, семинаров для развития профессиональных навыков специалистов с использованием инструментов Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина».

Также стороны планируют организовывать и проводить совместные мероприятия по реализации обучающих программ для тренерских кадров и спортивных судей по хоккею.

Федерация хоккея России будет оказывать помощь «Академией хоккея Ак Барс» в создании и реализации программ подготовки юных хоккеистов.

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