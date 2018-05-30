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12:14 (мск), источник: Р-Спорт

Широков, выступавший за СКА, подписал контракт с «Авангардом»

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Омский «Авангард» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим сборной России по хоккею Сергеем Широковым, который ранее выступал за санкт-петербургский СКА.

Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира заключил с «Авангардом» соглашение на два сезона.

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«Мы долго вели переговоры о возвращении Сергея в Омск. После личной встречи с председателем совета директоров Александром Крыловым Широков увидел, как решительно настроено руководство клуба проводить качественные изменения ради побед команды, узнал, какой собирается состав и какие тренеры будут работать в клубе», — прокомментировал переход Широкова президент омского клуба Максим Сушинский.

«Все это, конечно же, повлияло на решение форварда подписать контракт с “Авангардом”. Такой снайпер, как Сергей, добавит нашей команде атакующей мощи, его опыт побед поможет молодым игрокам нашего клуба проявить себя», — добавил Сушинский.

Широков, которому в марте исполнилось 32 года, уже выступал за «Авангард» в 2013—2015 годах, после чего перешел в СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина в 2017 году. До «Авангарда» форвард защищал цвета московского ЦСКА. В минувшем сезоне Широков провел за СКА 58 матчей, в которых набрал 45 (20 шайб +25 передач) очков.

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