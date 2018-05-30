Широков, выступавший за СКА, подписал контракт с «Авангардом»

Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира заключил с «Авангардом» соглашение на два сезона.

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«Мы долго вели переговоры о возвращении Сергея в Омск. После личной встречи с председателем совета директоров Александром Крыловым Широков увидел, как решительно настроено руководство клуба проводить качественные изменения ради побед команды, узнал, какой собирается состав и какие тренеры будут работать в клубе», — прокомментировал переход Широкова президент омского клуба Максим Сушинский.

«Все это, конечно же, повлияло на решение форварда подписать контракт с “Авангардом”. Такой снайпер, как Сергей, добавит нашей команде атакующей мощи, его опыт побед поможет молодым игрокам нашего клуба проявить себя», — добавил Сушинский.