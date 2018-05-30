Президент «Барыса» уволен. Но команду развалить успел

Некоторым людям прощается все до того момента, пока они окончательно все не развалят. Я сознательно не обращал внимание на большинство из того, что творилось в «Барысе» за последнее время. Ждал, когда же люди, которые назначали на пост президента клуба Аскара Шопобаева, очнуться и все поймут. По-хорошему, делать выводы надо было давно, но сначала ему позволили довести клуб до дна. Скорее не в финансовом смысле, а в имиджевом. Один скандал с Найджелом Доусом чего стоит! Так оскорблять хоккеиста, из-за которого клуб из Астаны был вообще хоть кому-то интересен! Так делать было нельзя. По сравнению с этим все другие дела — мелочи. Хотя там про многое можно было рассказать, но мы и так в курсе. И про историю с бараном, которого начали резать, чтобы вернуть удачу, и про многое другое. Ох, да ладно, что тут вспоминать. Теперь место президента займет Борис Иванищев. Я этого человека не знаю, поручиться за него не смогу, но по первым решениям все станет понятно, куда пойдет команда. Ждем каких-то решений. Прежде всего, по главному тренеру.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjXTlu_AH3d/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjXTlu_AH3d/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">⚡Наконец все формальности улажены, и мы рады объявить: Карри #Рямё снова с нами! 3 ноября после матча с "Йокеритом" мы спросили Рямё, слышал ли он, как его приветствовали на "Арене Омск", и он нам ответил: ? Да, я слышал поддержку болельщиков и то, как они меня приветствовали. Омск занимает особое место в моем сердце, как и омские болельщики. Мне очень приятно, спасибо большое. Конечно, Омск – особый город для нас с супругой, мы сюда приезжаем время от времени, когда есть возможность. Всегда здорово возвращаться домой. Добро пожаловать домой, #Карри! ? #Авангард #трансфер #КХЛ #межсезонье #новости #хоккей #hockey #hockeygram #AvangardOmsk #coach #KHL #вратарь #welcome #Рамо #KarriRamo #welcometohome</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/avangard_inside/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Хоккейный клуб Авангард</a> (@avangard_inside) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-29T14:08:45+00:00">29 Май 2018 в 7:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ВОЗВРАЩЕНИЕ РАМО

Я бы с оптимизмом отнесся к возвращению Карри Рамо в «Авангард», если бы это случилось, например, пару лет назад. Но сейчас… Два сезона финский вратарь фактически пропустил. В позапрошлом он был в фарм-клубе «Торонто», толком не играл и там, а потом уехал в «Пеликанс».

В прошлом сезоне Карри не смог вытеснить из основного состава «Йокерита» Райана Заполски. Рамо в прошлом сезоне провел отличный матч, самый длинный в истории КХЛ против ЦСКА. Но это одна игра, а омскому клубу нужен вратарь для плей-офф. Да тот, который бы спасал во время сезона.

И в этом смысле есть большие опасения, что он потянет 50 матчей на высоком уровне, да еще и покажет себя в плей-офф. Да, у него будет рядом Игорь Бобков, но наш голкипер тоже не отличается стабильностью. В свое время Карри приехал в Омск из Северной Америки, но он был моложе, мотивирован и совсем не случайно получил предложение из «Калгари», где и провел два неплохих сезона. Но сейчас совсем другое дело.

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