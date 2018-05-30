Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому бойцу Джеффри Монсону
Президент «Барыса» уволен. Но команду развалить успел
Обзор дня Алексея Шевченко.
Обзор дня Алексея Шевченко.
Некоторым людям прощается все до того момента, пока они окончательно все не развалят. Я сознательно не обращал внимание на большинство из того, что творилось в «Барысе» за последнее время. Ждал, когда же люди, которые назначали на пост президента клуба Аскара Шопобаева, очнуться и все поймут.
Я бы с оптимизмом отнесся к возвращению Карри Рамо в «Авангард», если бы это случилось, например, пару лет назад. Но сейчас… Два сезона финский вратарь фактически пропустил. В позапрошлом он был в
И в этом смысле есть большие опасения, что он потянет 50 матчей на высоком уровне, да еще и покажет себя в
В ВХЛ тоже идет жизнь, и во вторник сразу два клуба получили новых тренеров. В «Ижсталь» приходит Вадим Шахрайчук, который в России начал неудачную карьеру. Напомним, что он пришел в «Металлург» из Новокузнецка, но клуб внезапно исключили из КХЛ. Украинский специалист немного поработал в вышке, но после отставки Сергея Зиновьева был обречен и его довольно быстро уволили. Вадим недолго работал в клубе, я видел его «Металлург» на турнире в Нижнем Новгороде, и по сравнению с элитными командами его коллектив выглядел откровенно слабо. Но в Ижевске немного другие тренеры. Александр Соколов возглавил клуб ЦСК ВВС — один из самых проблемных в лиге. В прошлом году там постоянно были скандалы, забастовки, и в итоге они всем проигрывали. Говорят, что сейчас будет иначе, но в Самарской области вообще много обещают. Одно время я считал Соколова тренером, который потенциально мог бы ворваться в КХЛ. Он отлично зарекомендовал себя в «Реакторе», довел клуб до финала, но вообще прошел все ступени. В прошлом сезоне Соколов был в «Сарыарке», но вдруг был уволен.