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12:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Президент «Барыса» уволен. Но команду развалить успел

Обзор дня Алексея Шевченко.

Некоторым людям прощается все до того момента, пока они окончательно все не развалят. Я сознательно не обращал внимание на большинство из того, что творилось в «Барысе» за последнее время. Ждал, когда же люди, которые назначали на пост президента клуба Аскара Шопобаева, очнуться и все поймут. По-хорошему, делать выводы надо было давно, но сначала ему позволили довести клуб до дна. Скорее не в финансовом смысле, а в имиджевом. Один скандал с Найджелом Доусом чего стоит! Так оскорблять хоккеиста, из-за которого клуб из Астаны был вообще хоть кому-то интересен! Так делать было нельзя. По сравнению с этим все другие дела — мелочи. Хотя там про многое можно было рассказать, но мы и так в курсе. И про историю с бараном, которого начали резать, чтобы вернуть удачу, и про многое другое. Ох, да ладно, что тут вспоминать. Теперь место президента займет Борис Иванищев. Я этого человека не знаю, поручиться за него не смогу, но по первым решениям все станет понятно, куда пойдет команда. Ждем каких-то решений. Прежде всего, по главному тренеру.

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ВОЗВРАЩЕНИЕ РАМО

Я бы с оптимизмом отнесся к возвращению Карри Рамо в «Авангард», если бы это случилось, например, пару лет назад. Но сейчас… Два сезона финский вратарь фактически пропустил. В позапрошлом он был в фарм-клубе «Торонто», толком не играл и там, а потом уехал в «Пеликанс».

В прошлом сезоне Карри не смог вытеснить из основного состава «Йокерита» Райана Заполски. Рамо в прошлом сезоне провел отличный матч, самый длинный в истории КХЛ против ЦСКА. Но это одна игра, а омскому клубу нужен вратарь для плей-офф. Да тот, который бы спасал во время сезона.

И в этом смысле есть большие опасения, что он потянет 50 матчей на высоком уровне, да еще и покажет себя в плей-офф. Да, у него будет рядом Игорь Бобков, но наш голкипер тоже не отличается стабильностью. В свое время Карри приехал в Омск из Северной Америки, но он был моложе, мотивирован и совсем не случайно получил предложение из «Калгари», где и провел два неплохих сезона. Но сейчас совсем другое дело.

ТРЕНЕРЫ

В ВХЛ тоже идет жизнь, и во вторник сразу два клуба получили новых тренеров. В «Ижсталь» приходит Вадим Шахрайчук, который в России начал неудачную карьеру. Напомним, что он пришел в «Металлург» из Новокузнецка, но клуб внезапно исключили из КХЛ. Украинский специалист немного поработал в вышке, но после отставки Сергея Зиновьева был обречен и его довольно быстро уволили. Вадим недолго работал в клубе, я видел его «Металлург» на турнире в Нижнем Новгороде, и по сравнению с элитными командами его коллектив выглядел откровенно слабо. Но в Ижевске немного другие тренеры. Александр Соколов возглавил клуб ЦСК ВВС — один из самых проблемных в лиге. В прошлом году там постоянно были скандалы, забастовки, и в итоге они всем проигрывали. Говорят, что сейчас будет иначе, но в Самарской области вообще много обещают. Одно время я считал Соколова тренером, который потенциально мог бы ворваться в КХЛ. Он отлично зарекомендовал себя в «Реакторе», довел клуб до финала, но вообще прошел все ступени. В прошлом сезоне Соколов был в «Сарыарке», но вдруг был уволен. Что-то там не пошло. Сейчас у него очередная попытка вернуться в игру.

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