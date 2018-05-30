Казахский цирк окончен. Вылечат ли «Адмирал»?

Источник: РИА "Новости"

Когда КХЛ представила структуру чемпионата на следующий сезон, сразу бросился в глаза дивизион Чернышёва. И дело не только в том, что в нём семь команд, а в остальных — по шесть. Особняком он стоит ещё и потому, что поселились в нём сразу четыре клуба, не попавших в плей-офф. А также «Амур», заскочивший в восьмёрку в последний момент и понёсший серьёзные потери в межсезонье. Назвать дивизион Чернышёва проходным — значит ничего не сказать.

Разумеется, не все «чернышёвцы» безнадёжны. «Куньлунь» после неудачного канадского эксперимента с Майком Кинэном вновь обратился к финскому рынку. В Новосибирске ждут плодотворной работы от Владимира Юрзинова-младшего, который и в роли пожарного чуть не затащил «Сибирь» в плей-офф. С «Амуром» всё сложнее, но происходящее в Хабаровске, по крайней мере, не напоминает будни жёлтого дома. Чего не скажешь про «Барыс» и «Адмирал», которым задолго до старта нового сезона прочат роль беспросветных аутсайдеров.

Накануне «Барыс» совершил первый шаг к спасению. С поста президента клуба ушёл Аскар Шопобаев. А по факту ушли, потому что такие люди с таких тёплых мест, как правило, сами не уходят. Скорее намекнули или настоятельно попросили, гарантировав благозвучную формулировку при расставании. Как бы то ни было, главный клуб Казахстана покинул совершенно посторонний для хоккея человек, за год наломавший дров столько, что его преемнику ещё долго предстоит разгребать завалы.

Изначально, когда Шопобаева только назначали президентом «Барыса», это выглядело крайне сомнительной затеей. В стране, где хоккейными точками притяжения являются Усть-Каменогорск и Караганда, руководить базовыми клубом сборной поставили человека из Алматы. Это прекрасный город, недавно принимавший зимнюю Универсиаду, но большого хоккея там как такового нет. Шопобаева приехал не один, а с целой алматинской командой помощников. Сейчас очевидно, что это стало роковой ошибкой первых лиц казахстанского хоккея.

Помните книжку «Вредные советы Григория Остера»? Не знаю как вы, а я ей в детстве зачитывался. Шопобаева впору выпускать собственную хоккейную версию «Вредных советов», по которым начинающие менеджеры будут учиться, как делать не надо. Одна история из минувшего сезона «Барыса» выглядит нелепее другой. Здесь вам и зарезанный прямо на тренировке баран, и отчисление лучшего бомбардира команды Линдена Вея, и совершенно некрасивые слова, брошенные в спину Найджелу Доусу.

Насколько неквалифицированный из Шопобаева управленец можно судить хотя бы по тому, как быстро трудоустроились разогнанные им кадры. Вей съездил в Швейцарию, мимолётом выиграл местный чемпионат и вернулся в КХЛ, но уже в ЦСКА. Там же, пусть и на должности помощника, оказался Евгений Корешков, назначенный виновным за осеннее свободное падение «Барыса». Хотя именно он в начале сезона и водрузил астанчан на первое место в конференции, откуда они потом повалились кубарем. Ну и, наконец, Доус без труда нашёл новый клуб, и теперь будет забивать «Барысу» в форме одной амбициозной уральской команды.

Вместо того, чтобы заниматься командой, Шопобаев строил теории заговоров и заражал ими болельщиков «Барыса». Он даже на церемонии закрытия сезона КХЛ о чём-то долго разговаривал с главным арбитром лиги Алексеем Анисимовым. А чуть раньше задержал общее собрание клубов длительным монологом, от которого его коллеги по цеху испытывали испанский стыд. При этом господин Шопобаев на протяжении всего сезона отвечал на критику в российской прессе обвинениями в заказухе. Местные журналисты, по большей части, молчали.

Вслед за Шопобаевым «Барыс» должен покинуть и Галым Мамбеталиев. Планируется, что заменит его Андрей Скабелка. Как специалист уровня чемпионата Казахстана мог получить должность главного тренера в сильнейшей лиге Европы, мы поражались последние полгода. А недавно появилась информация о том, что он получает какие-то нереальные деньги — порядка 2,5 млн рублей в месяц. Это он нарёк Доуса «некомандным игроком», говорил о «не горящих глазах» у лидеров и выглядел совершенно инородным телом на Матче звёзд.

Если «Барыс» сделал первый шаг к очищению, то у «Адмирала» по-прежнему всё плохо. Да, после окончания сезона клуб покинул его одиозный президент Заирбек Юсупов. Это от него шли многочисленные инициативы, от которых у всей хоккейной общественности волосы вставали дыбом. По его распоряжению персонал перевели на трудовые договоры, из-за чего, в частности, из Владивостока сбежал только-только назначенный Андрей Разин. Это по его велению травмированные игроки были переведены в статус офисных работников и не имели права покидать арену.

Юсупов запомнился скандальными аудиозаписями с собраний, на которых разве что не предлагал игрокам и сотрудникам выезд в ближайший лес. Теперь его в клубе нет, но дело его живёт. Человеком, который несёт флаг абсурда, является Сергей Сошников. Напоминать, что этот менеджер до прихода в «Адмирал» развалил три клуба, не стоит. Эта строчка в биографии гендиректора «моряков» известна всем, кто более-менее плотно интересуется игрой с шайбой. А вот о том, что он в дедлайн не просто отпустил бесплатно группу игроков, за которую мог выручить порядка 150 млн рублей, а остался им должен, мы узнали постфактум.

Недавно прошла информация о том, что Сошников покинет пост генерального директора «Адмирала». Адепты здравого смысла вздохнули с облегчением. Однако вскоре сам управленец эту информацию опроверг. Откуда же растут ноги у этих слухов? Насколько нам известно, в офис КХЛ поступила бумага за подписью Александра Селиванова, который был указан как… генеральный директор «Адмирала». Сейчас же зять Фила Эспозито является замом Сошникова. Что это было? Не уж-то попытка дворцового переворота?

Единственный позитивный сдвиг в дальневосточной истории — это то, что игрокам постепенно начали выплачивать долги. В остальном «Адмирал» представляется командой не уровня КХЛ, которая обречена на то, чтобы бороздить якорем дно. Достаточно лишь взглянуть на столбцы «пришли» и «ушли» в таблице трансферов. Сергею Светлову, который и сам не похож на волшебника, предстоит работать с составом уровня новокузнецкого «Металлурга». Как бы «морякам» после такой селекции не проследовать вслед за сибиряками.

Читайте также Гендиректор ХК «Адмирал»: Арест счетов спонсора не скажется на финансировании клуба

Распутать клубок проблемных клубов сложно ещё и потому, что рыба традиционно гниёт с головы. Падение «Барыса» началось с того, что влияние на клуб ослабил его многолетний покровитель Аскар Мамин. Что до «Адмирала», то Владимира Миклушевского, понимавшего специфику профессионального спорта, на посту губернатора Приморского края сменил Андрей Тарасенко, наложивший внутренний запрет на… легионеров. К чему это привело в Ханты-Мансийске — мы прекрасно знаем. Популистские речи о подготовке своих воспитанников и ставке на молодёжь работают в политике, но в спорте означают сигнал SOS.