Новым главным тренером «Слована» стал Владимир Орсаг

41-летний Орсаг уже работал в «Словане» в качестве ассистента главного тренера в сезоне-2014/15. Затем он возглавлял клуб «Банска-Быстрица», с которым дважды выиграл чемпионат Словакии. Также он входил в тренерский штаб сборной Словакии на чемпионате мира-2018.