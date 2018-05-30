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11:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Новым главным тренером «Слована» стал Владимир Орсаг

Новым главным тренером «Слована» стал Владимир Орсаг, информирует официальный «твиттер» клуба.

41-летний Орсаг уже работал в «Словане» в качестве ассистента главного тренера в сезоне-2014/15. Затем он возглавлял клуб «Банска-Быстрица», с которым дважды выиграл чемпионат Словакии. Также он входил в тренерский штаб сборной Словакии на чемпионате мира-2018.

Минувший сезон «Слован» завершал под руководством Эдуарда Занковца, который в октябре сменил на посту главного тренера Милоша Ржигу. С белорусским специалистом команда завершила сезон на 12-м месте Западной конференции, не попав в зону плей-офф.

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