Президент «Ак Барса»: Громких трансферов не будет, но нужно найти замену Охтамаа
Президент «Ак Барса» Наиль Маганов прокомментировал планы клуба по проведению селекционной работы в летнее межсезонье.
Президент «Ак Барса» Наиль Маганов прокомментировал планы клуба по проведению селекционной работы в летнее межсезонье.
«Подписать суперзвезду? На данном этапе такой задачи не ставится.
Менеджеры поработали, так что состав на следующий сезон на 99 процентов укомплектован, и они все у нас суперзвёзды,
Небольшое усиление требуется. Громких трансферов, наверное, не будет, они нам и не требуются. Нужно найти замену защитнику Атте Охтамаа, но всё будет зависеть от рынка. Тот состав, который есть на сегодня, он профессиональный, ребята амбициозные, у них есть огромное желание, — цитирует Маганова «Спорт Бизнес Online».