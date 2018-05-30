Президент «Ак Барса»: Громких трансферов не будет, но нужно найти замену Охтамаа

Менеджеры поработали, так что состав на следующий сезон на 99 процентов укомплектован, и они все у нас суперзвёзды, кто-то ярче, кто-то только разгорается. Если для достижения наших целей нам понадобится купить еще суперзвезду, то мы, несомненно, это сделаем. Ребята доказали свою состоятельность, и если мы окажем им поддержку, они будут играть и дальше. Это не команда-однодневка, она может достигать ещё более высоких результатов.