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17:22 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно, кто может возглавить «Барыс» перед новым сезоном КХЛ

Белорусский специалист Андрей Скабелка в ближайшее время может стать главным тренером «Барыса», передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

В прошедшем сезоне Скабелка работал в «Авангарде», который покинул в конце декабря 2017 года. Ранее в КХЛ он возглавлял «Сибирь» и «Торпедо». В сезоне 2014/15 новосибирский клуб под руководством Скабелки дошел до финала Восточной конференции. Также в его тренерской карьере были сборная Белоруссии, белорусский «Гомель» и новокузнецкий «Металлург».

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В качестве хоккеиста Скабелка выступал за московский ЦСКА, минские «Динамо», «Тивали» и «Юность», хабаровский СКА, ярославское «Торпедо», «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Ладу». За сборную Белоруссии бывший форвард провел 133 матча и участвовал в двух Олимпиадах и 12 чемпионатах мира.

С января «Барыс» на правах исполняющего обязанности возглавляет Галым Мамбеталиев. Под его руководством команда провела девять матчей в КХЛ, в которых одержала всего три победы. Также он участвовал в Матче звезд КХЛ в Астане.

В апреле Мамбеталиев в качестве исполняющего обязанности главного тренера занял со сборной Казахстана третье место на чемпионате мира в первом дивизионе и не сумел вернуть команду в элиту.

Напомним, что сегодня, 29 мая, «Барыс» объявил об уходе Аскара Шопобаева с поста президента — вместо него был назначен Борис Иванищев, который с 2006 года работал в клубе на должности вице-президента.

Новый, 11-й, сезон КХЛ начнется 1 сентября.

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