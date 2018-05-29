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16:46 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий сборной Казахстана подписал новый контракт с «Барысом»

Нападающий сборной Казахстана Антон Сагадаев продлил контракт с «Барысом», сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2020 года и носит двусторонний характер, что позволит хоккеисту также играть за фарм-клуб «Номад» в чемпионате Казахстана и за клуб-партнер из ВХЛ (в минувшем сезоне им было «Торпедо» из Усть-Каменогорска).

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24-летний Сагадеев в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ, набрав 11 (3+8) очков в 49 играх. В составе сборной Казахстана уроженец Темиртау провел пять матчей на чемпионате мира-2018 в первом дивизионе и забросил одну шайбу.

Ранее контракты с «Барысом» продлили вратари Хенрик Карлссон и Дмитрий Мальгин, защитники Максим Семенов, Артемий Лакиза, Кирилл Полохов, Александр Липин, Даррен Диц, Дамир Рыспаев и Георгий Дульнев, нападающие Роман Старченко, Владимир Маркелов, Егор Ярошенко, Иван Кучин, Алихан Асетов, Егор Петухов и Кирилл Савицкий. Также состав астанинского клуба пополнили чешский вратарь Доминик Граховина и британский защитник Бен О́Коннор.

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