Нападающий сборной Казахстана подписал новый контракт с «Барысом»

Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2020 года и носит двусторонний характер, что позволит хоккеисту также играть за фарм-клуб «Номад» в чемпионате Казахстана и за клуб-партнер из ВХЛ (в минувшем сезоне им было «Торпедо» из Усть-Каменогорска).