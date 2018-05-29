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16:35 (мск), источник: Р-Спорт

Форвард Константин Пархоменко вернулся в «Автомобилист»

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Нападающий Константин Пархоменко вернулся в систему хоккейного клуба «Автомобилист», сообщается на официальном сайте екатеринбургской команды.

Источник: РИА "Новости"

Пархоменко является воспитанником новокузнецкого «Металлурга», в сезоне-2016/17 он провел в КХЛ 9 игр и набрал 3 очка (2 шайбы + 1 передача).

В прошлом сезоне нападающий подписал двусторонний контракт с «Автомобилистом», сыграл три матча и забил один гол в ВХЛ за фарм-клуб «Горняк» (Учалы), после чего был обменян обратно в «Металлург».

Также систему «Автомобилиста» пополнили пять игроков: за «Горняк» будут выступать Станислав Третьяков и Михаил Назаров, двусторонние (КХЛ/ВХЛ) контракты заключены с Кириллом Аблаевым, Александром Борисенковым, трехсторонний — с Андреем Ревацким.

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