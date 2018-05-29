Форвард Константин Пархоменко вернулся в «Автомобилист»
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Нападающий Константин Пархоменко вернулся в систему хоккейного клуба «Автомобилист», сообщается на официальном сайте екатеринбургской команды.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Нападающий Константин Пархоменко вернулся в систему хоккейного клуба «Автомобилист», сообщается на официальном сайте екатеринбургской команды.
Пархоменко является воспитанником новокузнецкого «Металлурга», в сезоне-2016/17 он провел в КХЛ 9 игр и набрал 3 очка (2 шайбы + 1 передача).
В прошлом сезоне нападающий подписал двусторонний контракт с «Автомобилистом», сыграл три матча и забил один гол в ВХЛ за
Также систему «Автомобилиста» пополнили пять игроков: за «Горняк» будут выступать Станислав Третьяков и Михаил Назаров, двусторонние (КХЛ/ВХЛ) контракты заключены с Кириллом Аблаевым, Александром Борисенковым, трехсторонний — с Андреем Ревацким.