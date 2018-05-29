Форвард Константин Пархоменко вернулся в «Автомобилист»

Источник: РИА "Новости"

Пархоменко является воспитанником новокузнецкого «Металлурга», в сезоне-2016/17 он провел в КХЛ 9 игр и набрал 3 очка (2 шайбы + 1 передача).

В прошлом сезоне нападающий подписал двусторонний контракт с «Автомобилистом», сыграл три матча и забил один гол в ВХЛ за фарм-клуб «Горняк» (Учалы), после чего был обменян обратно в «Металлург».