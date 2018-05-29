«Автомобилист» проведет предсезонный сбор в Чехии

Источник: РИА "Новости"

В начале предсезонной подготовки 13 июля хоккеисты «Автомобилиста» соберутся в Екатеринбурге. После трех дней медицинского осмотра игроков ждут два дня тренировок, затем команда отправится на две недели в Чехию, где будет базироваться в городе Хомутов.

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Во время чешского сбора планируется провести три товарищеских матча. Соперники «Автомобилиста» станут известны позже. С 5 по 11 августа екатеринбургская команда вновь примет участие в Кубке губернатора Нижегородской области. Соперниками «Автомобилиста» станут московский «Спартак», нижегородское «Торпедо», а также московское, минское и рижское «Динамо».