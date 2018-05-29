Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Думали, будут стрелять: лодки РФ заперли Украину в Азовском море
Первые впечатления о новом поколении Volkswagen Touareg
41-летняя ведущая «Первого канала» родила дочку (фото)
Загитовой подарили четырехкомнатную квартиру
106-летняя британка объяснила долголетие полным отказом от мужчин
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20.05
ШвецияБ3
Швейцария2
Хоккей. НХЛ
20.05
Виннипег Джетс1
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
22.05
Вашингтон Кэпиталз3
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Самой привлекательной женщине мира — 32
В Москве избили белорусскую певицу
В России продают «Волгу» ГАЗ-21 2004 года (её делали для Путина)
Volkswagen запутал всех новой «Борой»
Александр Ерохин: незаметный, но незаменимый футболист сборной
Моуринью оценил затраты на трансфер Бэйла в 335 миллионов
Оксана Акиньшина назвала дочь редким именем
Дочь Веры Глаголевой готовится к родам в США
56-летняя жена Малинина выглядит ровесницей 17-летней дочери
Поклонники считают, что Пелагея увеличила грудь
Загитовой подарили четырехкомнатную квартиру
Россиянку проучили за жалобы на детскую площадку
Фоторепортажи
22Дзюба взял Смольникова на руки
20Еще один ушиб. Ерохин пока вне общей группы
15:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» продлил контракт с лучшим бомбардиром и снайпером ЧМ-2018

Нападающий сборной Казахстана Роман Старченко продлил контракт с «Барысом». Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил сам хоккеист.

Новое соглашение Старченко носит односторонний характер и рассчитано на два сезона. Официально о продлении контракта астанинский клуб объявит в ближайшее время.

Читайте также
«Барыс» выкидывает миллионы на ветер. Для чего?

32-летний Старченко выступает за «Барыс» с 2008 года и играл за клуб во всех десяти сезонах КХЛ — аналогичным достижением могут похвастаться только защитник Роман Савченко и нападающий Талгат Жайлауов.

В прошедшем сезоне Старченко набрал 20 (11+9) очков в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Всего же в КХЛ на его счету 515 игр и 242 (139+103) балла. На чемпионате мира-2018 в первом дивизионе Старченко c восемью (6+2) очками стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира, но сборная Казахстана заняла третье место и не смогла выйти в элиту.

Ранее контракты с «Барысом» продлили вратари Хенрик Карлссон и Дмитрий Мальгин, защитники Максим Семенов, Артемий Лакиза, Кирилл Полохов, Александр Липин, Даррен Диц, Дамир Рыспаев и Георгий Дульнев, нападающие Владимир Маркелов, Егор Ярошенко, Иван Кучин, Алихан Асетов, Егор Петухов и Кирилл Савицкий. Также состав астанинского клуба пополнили чешский вратарь Доминик Граховина и британский защитник Бен О́Коннор.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Нападающий сборной Казахстана подписал новый контракт с "Барысом"
Финал Кубка Стэнли. «Вашингтону» не хватило голов Овечкина
«Локомотив» близок к покупке футболиста «Барселоны». Кто он
Александр Ерохин: незаметный, но незаменимый футболист сборной
Моуринью оценил затраты на трансфер Бэйла в 335 миллионов
Монсон вернется в Россию 4 июня, дата присяги пока неизвестна
«Боль шла по всему телу». Через что прошел вратарь сборной РФ
«Атлетико» вышел на 2-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА
Новости
Авто
В России продают «Волгу» ГАЗ-21 2004 года (её делали для Путина) На «Юла Авто» появился очень необычный лот: в Санкт-Петербурге выставили на продажу автомобиль ГАЗ-21 «Волга», выпущенный специально для президента России
Hi-Tech
Странные персонажи захватывают мир (фото) Одними из главных персонажей этого года стали Instagram-блогер Lil Miquela и Instagram-модель Шуду Грэм, оказавшиеся виртуальными персонажами.
Кино
Регина Тодоренко попала в больницу и чуть не сорвала съемки шоу Звезда «Орла и решки» попросила прощения у приглашенных гостей
Недвижимость
Загитовой подарили четырехкомнатную квартиру
Россиянку проучили за жалобы на детскую площадку
Что купить в северной Италии по цене московской двушки
Стекло весом 380 кг упало с 47 этажа высотки (видео)
Леди
9 правил идеальных образов для полных девушек Вокалистка группы Shoo Шуня Балашова доказывает: для того, чтобы выглядеть стильно, не обязательно обладать модельными параметрами
Дети
41-летняя ведущая «Первого канала» родила дочку (фото) Светлана Зейналова стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
12 красивых полотенцесушителей для идеальной ванной комнаты
32 интерьера, в которых старый ковер стал изюминкой
Что делать, если у вас в квартире низкие потолки
10 новых лайфхаков для вашей кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь