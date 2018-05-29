«Барыс» продлил контракт с лучшим бомбардиром и снайпером ЧМ-2018

Новое соглашение Старченко носит односторонний характер и рассчитано на два сезона. Официально о продлении контракта астанинский клуб объявит в ближайшее время.

32-летний Старченко выступает за «Барыс» с 2008 года и играл за клуб во всех десяти сезонах КХЛ — аналогичным достижением могут похвастаться только защитник Роман Савченко и нападающий Талгат Жайлауов.

В прошедшем сезоне Старченко набрал 20 (11+9) очков в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Всего же в КХЛ на его счету 515 игр и 242 (139+103) балла. На чемпионате мира-2018 в первом дивизионе Старченко c восемью (6+2) очками стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира, но сборная Казахстана заняла третье место и не смогла выйти в элиту.