10 новых имён КХЛ. Уже завтра они могут зажечь
Француз, британец и несостоявшийся «новый Дацюк». Они не играли в КХЛ, но могут стать звёздами.
Француз, британец и несостоявшийся «новый Дацюк». Они не играли в КХЛ, но могут стать звёздами.
Межсезонье в КХЛ в самом разгаре. Клубы ещё не закончили комплектование, и громкие приобретения ещё впереди. Нашу лигу наверняка наполнят мастера, не сумевшие закрепиться за океаном. Чтобы узнать их имена, осталось лишь дождаться открытия рынка свободных агентов НХЛ. Однако уже сейчас в клубах полно интересных новобранцев, неизвестных широкой публике. Каждый из них может зажечь в следующем сезоне, а то и стать настоящей звездой КХЛ. Мы знакомим вас с десяткой иностранцев, никогда ранее не приезжавших в Россию.
Возраст: 27 лет
Гражданство: Франция
Позиция: нападающий
Бывший клуб: «Кярпят» (Финляндия)
Новый клуб: «Сибирь»
До недавнего времени между французским хоккеем и Стефаном Да Костой российские болельщики смело ставили знак равенства. Несмотря на то, что в НХЛ выступает пара французов, именно младший из братьев Да Коста — посол не самой хоккейной страны на всём континенте. Этой весной Стефан решил вернуться в КХЛ, а вместе с ним Россию отправился Шарль Бертран. И если повидавший виды Да Коста добрался до Урала, то его соотечественник пошёл ещё дальше, осев в сердце Сибири. В отличие от Да Косты, новичок новосибирского клуба отказался от участия в чемпионате мира, зато за клуб сыграл так, что поразил менеджеров и скаутов.
Возраст: 26
Гражданство: Финляндия
Позиция: нападающий
Бывший клуб: «Кярпят» (Финляндия)
Новый клуб: «Сибирь»
К чемпионству Бертран вёл «Кярпят» не один, а в компании с Юлиусом Юнттилой. Очков финн набрал даже больше, чем француз, умудрившись за один сезон завоевать две ценные награды: лучшему игроку «регулярки» и самому ценному игроку
Возраст: 30 лет
Гражданство: США
Позиция: нападающий
Бывший клуб: «Векшё» (Швеция)
Новый клуб: «Торпедо»
В России часто с пренебрежением относятся к выходцам из АХЛ, считая эту лигу второсортной. Однако если посмотреть на биографию большинства видных легионеров, почти все они прошли через жернова второй по силе североамериканской лиги.
Во многом Миле мешали его отнюдь не богатырские габариты. С ростом 173 сантиметра центральному нападающему выжить в НХЛ трудно даже обладая незаурядной техникой и уникальным мышлением. Однако перебравшись в Европу, американец, за плечами которого два чемпионата мира, сходу стал чемпионом. Шведский «Векшё» не прогадал, когда пригласил Энди в качестве джокера под
Возраст: 29 лет
Гражданство: Англия/Канада
Позиция: защитник
Бывший клуб: «Шеффилд» (Великобритания)
Новый клуб: «Барыс»
В первый сезон КХЛ новичок «Барыса» Кевин Даллмэн побил, казалось бы, вечный рекорд Вячеслава Фетисова. Сумеет ли сотворить
Возраст: 27 лет
Гражданство: Финляндия
Позиция: защитник
Бывший клуб: «Кярпят» (Финляндия)
Новый клуб: «Динамо» Москва
Финский язык коварен, так что путаницы не избежать. Давайте сразу запомним: Койвисто и Кивистё — не один и тот же игрок. Они соотечественники, защитники и почти ровесники, но всё же разные люди. Кивистё зовут Томми, и он не первый год выступает в КХЛ: сначала за «Автомобилист», а теперь за «Йокерит». Койвисто именуют Миикой, и для него предстоящий сезон в сильнейшей лиге Европы станет дебютным. На родине он выиграл всё, что мог: чемпионство, приз лучшему защитнику, а ещё новобранец московского «Динамо» дважды становился лучшим распасовщиком среди игроков обороны.
Возраст: 28 лет
Гражданство: Швеция
Позиция: защитник
Бывший клуб: «Эссет»
Новый клуб: «Металлург»
Вы не поверите, но даже игрок со столь близкой русскому слуху фамилией — тоже легионер. Впрочем, после финна Баркова, чеха Яшкина и швейцарца Мальгина, удивляться подобным находкам — моветон.
Сын взял пример с отца, став защитником, а в
Возраст: 27 лет
Гражданство: Канада/Италия
Позиция: защитник
Бывший клуб: «КалПа» (Финляндия)
Новый клуб: «Динамо» Рига
Удивительным образом в минувшем сезоне чемпионата Финляндии сразу четыре защитника набрали одинаковое количество очков. Ещё любопытнее, что трое из них одного года рождения — 1990. И так совпало, что всё это трио ровесников, словно сговорившись, перебралось в межсезонье в КХЛ. Первые двое — это Матушкин и Койвисто, а третий как раз Мэтью Майоне. Уроженец Торонто интересен тем, что имеет помимо канадского ещё и итальянское гражданство. А следить за ним стоит хотя бы потом, что у менеджеров рижского «Динамо» есть чуйка на североамериканских защитников. Латвийский клуб в своё время подарил лиге таких ярких оборонцев как Мэт Робинсон и Чарльз Дженовей. Почему бы Майоне не повторить их путь?
Возраст: 19 лет
Гражданство: Финляндия
Позиция: защитник
Бывший клуб: «Кингстон» (OHL)
Новый клуб: «Йокерит»
Возраст: 27 лет
Гражданство: Финляндия
Позиция: вратарь
Бывший клуб: «Шеллефтео» (Швеция)
Новый клуб: «Витязь»
Оставшись без
Возраст: 26 лет
Гражданство: Чехия
Позиция: вратарь
Бывший клуб: «Злин» (Чехия)
Новый клуб: «Амур»
И ничего, что одна буква в фамилии не совпадает. Голкипер, который призван заменить Юху Метсолу, не только почти однофамилец великого Доминатора, но и его соотечественник. Кроме того, они примерно в одном возрасте покинули Чехию. Правда, Гашек отправился покорять НХЛ, а Кашек — КХЛ. Четыре года назад он собрал охапку трофеев, став за один сезон чемпионом Экстралиги, лучшим вратарём и лучшим новичком. Вот только пробиться в сборную ему это не помогло. Быть может, Хабаровск станет тем самым трамплином?
Дмитрий Ерыкалов