10 новых имён КХЛ. Уже завтра они могут зажечь

Источник: РИА "Новости"

Межсезонье в КХЛ в самом разгаре. Клубы ещё не закончили комплектование, и громкие приобретения ещё впереди. Нашу лигу наверняка наполнят мастера, не сумевшие закрепиться за океаном. Чтобы узнать их имена, осталось лишь дождаться открытия рынка свободных агентов НХЛ. Однако уже сейчас в клубах полно интересных новобранцев, неизвестных широкой публике. Каждый из них может зажечь в следующем сезоне, а то и стать настоящей звездой КХЛ. Мы знакомим вас с десяткой иностранцев, никогда ранее не приезжавших в Россию.

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Шарль Бертран

Возраст: 27 лет

Гражданство: Франция

Позиция: нападающий

Бывший клуб: «Кярпят» (Финляндия)

Новый клуб: «Сибирь»



До недавнего времени между французским хоккеем и Стефаном Да Костой российские болельщики смело ставили знак равенства. Несмотря на то, что в НХЛ выступает пара французов, именно младший из братьев Да Коста — посол не самой хоккейной страны на всём континенте. Этой весной Стефан решил вернуться в КХЛ, а вместе с ним Россию отправился Шарль Бертран. И если повидавший виды Да Коста добрался до Урала, то его соотечественник пошёл ещё дальше, осев в сердце Сибири. В отличие от Да Косты, новичок новосибирского клуба отказался от участия в чемпионате мира, зато за клуб сыграл так, что поразил менеджеров и скаутов. По-французски тонкий хоккейный эстет Бертран стал лучшим снайпером регулярного чемпионата Финляндии, а играя плей-офф в золотом шлеме, привёл «Кярпят» к чемпионству.

Юлиус Юнттила

Возраст: 26

Гражданство: Финляндия

Позиция: нападающий

Бывший клуб: «Кярпят» (Финляндия)

Новый клуб: «Сибирь»



К чемпионству Бертран вёл «Кярпят» не один, а в компании с Юлиусом Юнттилой. Очков финн набрал даже больше, чем француз, умудрившись за один сезон завоевать две ценные награды: лучшему игроку «регулярки» и самому ценному игроку плей-офф. Пусть последний приз и носит имя Яри Курри, отправился Юнттила не в «Йокерит», где легендарный финский хоккеист работает на должности генерального менеджера, а вслед за Бертраном в «Сибирь». Интересно, что к переходу в стан «шутов» Юнттилу не склонила даже персона Лаури Марьямяки, который в феврале взял его на Олимпиаду в Корею, а теперь возглавит клуб из Хельсинки. Быть может, всё дело в личности главного тренера «Сибири»? Владимир Юрзинов-младший известен не только тем, что раскрывает таланты таких юрких технарей как Бертран с Юнттилой, но и успешной работой в Финляндии.

Энди Миле

Возраст: 30 лет

Гражданство: США

Позиция: нападающий

Бывший клуб: «Векшё» (Швеция)

Новый клуб: «Торпедо»



В России часто с пренебрежением относятся к выходцам из АХЛ, считая эту лигу второсортной. Однако если посмотреть на биографию большинства видных легионеров, почти все они прошли через жернова второй по силе североамериканской лиги.

Карьера Энди Миле в НХЛ не сложилась, хотя на студенческом уровне он выиграл буквально всё, а в системе «Детройта» новобранца нижегородского клуба на первых порах называли «вторым Дацюком».

Во многом Миле мешали его отнюдь не богатырские габариты. С ростом 173 сантиметра центральному нападающему выжить в НХЛ трудно даже обладая незаурядной техникой и уникальным мышлением. Однако перебравшись в Европу, американец, за плечами которого два чемпионата мира, сходу стал чемпионом. Шведский «Векшё» не прогадал, когда пригласил Энди в качестве джокера под плей-офф.

Бен О’Коннор

Возраст: 29 лет

Гражданство: Англия/Канада

Позиция: защитник

Бывший клуб: «Шеффилд» (Великобритания)

Новый клуб: «Барыс»



В первый сезон КХЛ новичок «Барыса» Кевин Даллмэн побил, казалось бы, вечный рекорд Вячеслава Фетисова. Сумеет ли сотворить что-то подобное Бен О’Коннор — узнаем чуть позже. Однако для казахстанского хоккея этот защитник давно является знаковой фигурой. Дело в том, что в 2011 году О’Коннор уже приезжал в Казахстан, но в местный чемпионат. На протяжении четырёх неполных сезонов он выступал за «Сарыарку» и «Арлан». Бен дважды становился самым результативным защитником, а набрав 56 очков, установил достижение всех времён. Прошло три года, и теперь этот ультратакующий игрок обороны попытается взять штурмом КХЛ. Несмотря на то, что вратарь «Сибири» Дэнни Тейлор также имеет британское гражданство, формально О’Коннор — первый англичанин в истории лиги. Такой экзотики КХЛ ещё не видела. Кому этот переход точно пойдёт на пользу, так это сборной Великобритании. В следующем мае она впервые сыграет в элитном дивизионе чемпионата мира, и свой представитель в сильнейшей лиге континента ей точно не повредит.

Миика Койвисто

Возраст: 27 лет

Гражданство: Финляндия

Позиция: защитник

Бывший клуб: «Кярпят» (Финляндия)

Новый клуб: «Динамо» Москва



Финский язык коварен, так что путаницы не избежать. Давайте сразу запомним: Койвисто и Кивистё — не один и тот же игрок. Они соотечественники, защитники и почти ровесники, но всё же разные люди. Кивистё зовут Томми, и он не первый год выступает в КХЛ: сначала за «Автомобилист», а теперь за «Йокерит». Койвисто именуют Миикой, и для него предстоящий сезон в сильнейшей лиге Европы станет дебютным. На родине он выиграл всё, что мог: чемпионство, приз лучшему защитнику, а ещё новобранец московского «Динамо» дважды становился лучшим распасовщиком среди игроков обороны. Бело-голубые получили роскошного дирижёра на синюю линию, а Юусо Хиетанен собеседника в раздевалке.

Максим Матушкин

Возраст: 28 лет

Гражданство: Швеция

Позиция: защитник

Бывший клуб: «Эссет»

Новый клуб: «Металлург»



Вы не поверите, но даже игрок со столь близкой русскому слуху фамилией — тоже легионер. Впрочем, после финна Баркова, чеха Яшкина и швейцарца Мальгина, удивляться подобным находкам — моветон.

Новичок «Магнитки» приходится сыном Игорю Матушкину. Бывший тренер минского «Динамо», «Сибири» и «Торпедо» почти всю игроцкую карьеру провёл в Швеции.

Сын взял пример с отца, став защитником, а в чём-то пошёл дальше, получив шведское гражданство, хотя родился в Минске. Билет в КХЛ Матушкин-младший вытянул, став самым результативным защитником финской лиги, выступая за «Эссет».

Мэтью Майоне

Возраст: 27 лет

Гражданство: Канада/Италия

Позиция: защитник

Бывший клуб: «КалПа» (Финляндия)

Новый клуб: «Динамо» Рига



Удивительным образом в минувшем сезоне чемпионата Финляндии сразу четыре защитника набрали одинаковое количество очков. Ещё любопытнее, что трое из них одного года рождения — 1990. И так совпало, что всё это трио ровесников, словно сговорившись, перебралось в межсезонье в КХЛ. Первые двое — это Матушкин и Койвисто, а третий как раз Мэтью Майоне. Уроженец Торонто интересен тем, что имеет помимо канадского ещё и итальянское гражданство. А следить за ним стоит хотя бы потом, что у менеджеров рижского «Динамо» есть чуйка на североамериканских защитников. Латвийский клуб в своё время подарил лиге таких ярких оборонцев как Мэт Робинсон и Чарльз Дженовей. Почему бы Майоне не повторить их путь?

Ээмели Рясянен

Возраст: 19 лет

Гражданство: Финляндия

Позиция: защитник

Бывший клуб: «Кингстон» (OHL)

Новый клуб: «Йокерит»

Ещё год назад на подобное подписание можно было отреагировать в стиле «эти финны опять подписали какого-то ноунейма». Вот только таким же «ноунеймом» для обывателей казался Эли Толванен. Он, как и Ээмели Рясянен, приехал в «Йокерит» из канадской юниорской лиги.

Хет-триков в первом матче от новичка «шутов» ждать, конечно, не стоит. Хотя бы потому, что Рясянен, в отличие от Толванена, защитник. Однако на площадке этого паренька вы заметите и без голевых подвигов. В 19 лет его рост перевалил за два метра! Финн, выбранный во втором раунде минувшего драфта НХЛ, назывался в числе топ-5 проспектов «Торонто», но заскучал по родине.

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Йони Ортио

Возраст: 27 лет

Гражданство: Финляндия

Позиция: вратарь

Бывший клуб: «Шеллефтео» (Швеция)

Новый клуб: «Витязь»



Оставшись без плей-офф, руководство «Витязя» осознало: бороться за место восьмёрке без вратаря-легионера — занятие весьма утопичное. А учитывая, с кем в воротах подольчане впервые пробились в розыгрыш Кубка Гагарина, выбор финского голкипера выглядит если не логичным, то точно ностальгичным. Йони Ортио должен стать наследником Харри Сятери, и снова подарить Подмосковью кубковую весну. Этот парень ещё в 19 лет стал чемпионом Финляндии, а на протяжении трёх лет выступал в НХЛ за «Калгари». В прошлом сезоне вместе с «Шеллефтео» Ортио добрался до финала шведской лиги, заодно совершив сейв года. Его спасение официально признали лучшим.

Либор Кашик

Возраст: 26 лет

Гражданство: Чехия

Позиция: вратарь

Бывший клуб: «Злин» (Чехия)

Новый клуб: «Амур»

На самом деле немного жаль, что новичка «Амура» зовут не Доминик. Только представьте, сколько форвардов из числа соперников хабаровской команды заранее сложили бы орудие, услышав объявление диктора «ворота защищает Доминик Кашек»…

И ничего, что одна буква в фамилии не совпадает. Голкипер, который призван заменить Юху Метсолу, не только почти однофамилец великого Доминатора, но и его соотечественник. Кроме того, они примерно в одном возрасте покинули Чехию. Правда, Гашек отправился покорять НХЛ, а Кашек — КХЛ. Четыре года назад он собрал охапку трофеев, став за один сезон чемпионом Экстралиги, лучшим вратарём и лучшим новичком. Вот только пробиться в сборную ему это не помогло. Быть может, Хабаровск станет тем самым трамплином?