Клутье и Аболиньш вошли в тренерский штаб ХК «Авангард»

Срок соглашения со специалистами не сообщается. Главным тренером команды 27 мая был назначен канадский специалист Боб Хартли, который возглавляет сборную Латвии.

Клутье работал ассистентом главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо», вместе с которым дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1996, 2001). Он также был помощником наставника команд «Корнволл», «Цюрих», «Калгари». С 2016 года является ассистентом Хартли в сборной Латвии.