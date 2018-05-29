Подписанию договора Хартли с «Авангардом» помогал Ковальчук: президент омичей Максим Сушинский — о деталях сделки

Источник: AFP 2018

— На пост главного тренера мы рассматривали Илью Воробьева, но, как вы знаете, он отпал по независящим от нас причинам, — сообщил Сушинский. — После этого мы посмотрели на российский рынок, но не смогли найти тренера, который подходил бы под нашу стратегию. Тогда мы с Крыловым (председателем совета директоров «Авангарда». — Прим. «СЭ») решили рассмотреть иностранных специалистов, и он предложил обратить внимание на тренера, который удачно работал с латвийской сборной на чемпионате мира. Это харизматичный и опытный специалист, выигравший Кубок Стэнли и хорошо знакомый с Ковальчуком. Александр с Ильей дружит и попросил связать его с Хартли.

— Как долго шли переговоры?

— Как только Крылов договорился с ним о встрече, мы сразу же вылетели в Копенгаген. Договорились мы не так быстро. Переговоры длились всю ночь, после чего обе стороны — и наша, и Боба взяли время на размышления. Затем мы начали обсуждать детали контракта.

Хартли интересовало множество подробностей, ведь он собирается приехать с женой. Мы присылали ему фотографии: магазины, рестораны и многие другие места. Он также интересовался учителем русского языка, потому что всегда учит язык страны, где работает.

— Были ли у Хартли какие-то особенные требования по подписанию новых игроков?

— В основном это касается кандидатов на североамериканском рынке — ребят, которые играли в НХЛ и АХЛ. По ним мы будет советоваться, Хартли наведет справки о том, что это за игроки, как ведут себя в коллективе, как проявляют себя в плей-офф.

— Нет ли опасений, что у нового тренерского штаба возникнет проблема с языковым барьером?

— Нет. А с кем? С игроками? Хоккейный язык для тех, кто его понимает, — достаточно прост. У нас есть тренеры Дмитрий Рябыкин, Сергей Звягин. Оно отлично говорят по-английски. Проблемы с переводом точно не возникнет.

— Как будет решен вопрос с совмещением? Ведь Хартли остается тренером сборной Латвии.

— У него будут две поездки: в ноябре, во время международного перерыва, и в мае на чемпионат мира.

— Были ли у «Авангарда» другие варианты?

— Были, но после первой беседы с Бобом они отпали.

— Каких еще специалистов рассматривали в качестве кандидатов?

— Это были в основном российские тренеры. Варианты с главным тренером сборной Швеции Рикардом Гренборгом и Германии — Марко Штурмом мы не рассматривали.

— Был ли среди кандидатов Олег Знарок?

— Я разговаривал с Олегом, но это не касалось его прихода в клуб.

— Насколько мне известно, Хартли привезет с собой двух ассистентов.

— Совершенно верно. Один будет помощником, второй — видеотренером. И еще мы ищем тренера по физподготовке. В прошлом сезоне в команде было очень много травм, и поэтому хотелось бы от них избавиться.

— Быстро ли договорились с тренером вратарей Сергеем Звягиным?

— Очень быстро. Я Сергея знаю давно. После первого же нашего разговора он изъявил желание работать в «Авангарде».

— Присоединится ли к «Авангарду» финский форвард Пулккинен?

— Он в списке наших интересов, но пока решения по нему нет.

— Что насчет возвращения Романа Червенки?

— Его не будет. У нас большой список игроков, и мы подбираем состав с точки зрения усиления конкретных позиций.

— Останется ли в команде Илья Михеев?

— А почему вы спрашиваете? Вам же Александр Крылов ясно дал понять, что мы делаем ставку на своих воспитанников и они будут оттачивать свое мастерство под присмотром опытной бригады тренеров. Михеев — один из лидеров нашей команды, мы рассчитываем на него. У него есть контракт, и он никуда не собирается, готовится к следующему сезону.

— Уйдет ли Мартынов в «Трактор»?

— А почему он должен уйти? У него еще год контракта. Мы разговаривали с Егором, он хочет играть в нашей команде.

— Останется ли Евгений Медведев?

— Он есть в списке кандидатов на продление контракта, по нему ведется работа.

— В прошлом сезоне «Авангард» превысил потолок зарплат. В этом году вы будете придерживаться его границы?