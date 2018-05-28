Парфеевец: В КХЛ взрыв эмоций, а в чемпионате Беларуси внутренне потухаешь
Новичок минского «Динамо» Максим Парфеевец поделился впечатлениями после подписания контракта с командой.
Новичок минского «Динамо» Максим Парфеевец поделился впечатлениями после подписания контракта с командой.
«Одна из моих целей на протяжении последних
В силу разных причин, о которых даже нет смысла говорить, в чемпионате Беларуси сейчас туго с болельщиками, которые отдают предпочтение тому же “Динамо”. Когда выходишь на лёд и смотришь на пустые трибуны, внутренне потухаешь и уже играешь не с теми эмоциями. На контрасте были для меня эти матчи в КХЛ. Когда я играл в