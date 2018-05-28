Чемпион мира по хоккею в составе сборной Швеции Хелльберг перешел из «Куньлуня» в СКА

Хелльберг перешел в «Куньлунь» в 2017 году. В прошедшем сезоне швед провел 51 матч в КХЛ, пропуская в среднем 2,15 шайбы за матч. Шесть раз Хелльберг отстоял «на ноль».

Хелльберг в составе сборной Швеции стал чемпионом мира 2018 года. На турнире Хелльберг провел три матча, пропуская в среднем 1,63 шайбы за игру. Также он был в составе сборной на Олимпийских играх в Пхёнчхане.