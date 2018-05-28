Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра в трусах
Завершение обгона через сплошную — лишение или нет?
Внучки Владимира Машкова растут настоящими модницами
Россиянку проучили за жалобы на детскую площадку
Княгиня Шарлен, Хью Грант и другие звезды на Гран-при Монако
Текущие события
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20.05
ШвецияБ3
Швейцария2
Хоккей. НХЛ
20.05
Виннипег Джетс1
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
22.05
Вашингтон Кэпиталз3
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Чем может обернуться решение Украины не платить РФ долги
Россия получила бесценную информацию о F-22
Завершение обгона через сплошную — лишение или нет?
Установлен рекорд вместимости «Запорожца» (видео)
Семак подпишет контракт с «Зенитом» во вторник
Игрок «Наполи» станет самой дорогой покупкой в истории «Челси»
Дмитрий Маликов впервые показал лицо новорожденного сына (фото)
Внучки Владимира Машкова растут настоящими модницами
Камерунскому фермеру удалили гигантскую опухоль
Раскрыт секрет «невозможного» танца Майкла Джексона
Россиянку проучили за жалобы на детскую площадку
Стекло весом 380 кг упало с 47 этажа (видео)
Фоторепортажи
7Овечкин вышел в финал Кубка Стэнли
23О чем задумался Черчесов?
22:04 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по хоккею в составе сборной Швеции Хелльберг перешел из «Куньлуня» в СКА

ТАСС, 28 мая. Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА выменял у китайского «Куньлуня» шведского вратаря Магнуса Хелльберга. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

Источник: РИА "Новости"

«Куньлунь» в обмен на 27-летнего хоккеиста получил денежную компенсацию.

Хелльберг перешел в «Куньлунь» в 2017 году. В прошедшем сезоне швед провел 51 матч в КХЛ, пропуская в среднем 2,15 шайбы за матч. Шесть раз Хелльберг отстоял «на ноль».

Хелльберг в составе сборной Швеции стал чемпионом мира 2018 года. На турнире Хелльберг провел три матча, пропуская в среднем 1,63 шайбы за игру. Также он был в составе сборной на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Куньлунь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Швеция
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Футболист сборной России, который не пьет и не пользуется соцсетями
Олимпийской чемпионке Загитовой подарили щенка акита-ину (фото)
Семак подпишет контракт с «Зенитом» во вторник
Игрок «Наполи» станет самой дорогой покупкой в истории «Челси»
Стартовый матч Марии Шараповой на «Ролан Гаррос» перенесен
Calciomercato: «Реал» обменяет Роналду на Неймара
«Химки» вышли в «Финал четырех» Единой лиги ВТБ
Первый канал покажет матч между сборными России и Турции
Новости
Авто
Завершение обгона через сплошную — лишение или нет? С подобной ситуацией наверняка сталкивался каждый водитель — начинаешь обгон большого грузовика, все делаешь по правилам, но вдруг... Прерывистая разметка заканчивается, и ты вынужден заканчивать обгон уже через сплошную. Разбираемся, чем это грозит
Hi-Tech
Странные персонажи захватывают мир (фото) Одними из главных персонажей этого года стали Instagram-блогер Lil Miquela и Instagram-модель Шуду Грэм, оказавшиеся виртуальными персонажами.
Кино
Юлия Меньшова в образе балерины снимается в сериале 48-летняя актриса примерила балетную пачку на съемочной площадке второго сезона «Между нами, девочками»
Недвижимость
Россиянку проучили за жалобы на детскую площадку
Что купить в северной Италии по цене московской двушки
Стекло весом 380 кг упало с 47 этажа высотки (видео)
Москву предложили признать городом-курортом
Леди
Накладные ресницы: 5 вариантов, которые вошли в моду Накладные ресницы – один из трендов текущего года
Дети
Сын Михаила Круга вырос красавцем Поклонники отметили, что Александр очень похож на своего отца
Все о ремонте
10 новых лайфхаков для вашей кухни
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа и 30 идей
7 реальных проектов, в которых гениально организовано хранение
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта и дельные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь