ФИФА решила проводить мировое первенство ровно 90 лет назад.
Чемпион мира по хоккею в составе сборной Швеции Хелльберг перешел из «Куньлуня» в СКА
ТАСС, 28 мая.
ТАСС, 28 мая.
«Куньлунь» в обмен на 27-летнего хоккеиста получил денежную компенсацию.
Хелльберг перешел в «Куньлунь» в 2017 году. В прошедшем сезоне швед провел 51 матч в КХЛ, пропуская в среднем 2,15 шайбы за матч. Шесть раз Хелльберг отстоял «на ноль».
Хелльберг в составе сборной Швеции стал чемпионом мира 2018 года. На турнире Хелльберг провел три матча, пропуская в среднем 1,63 шайбы за игру. Также он был в составе сборной на Олимпийских играх в Пхёнчхане.