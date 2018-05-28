Морозов: Моя задача в совете директоров «Авангарда» — экспертная оценка

«В совет директоров “Авангарда” меня пригласил его председатель Александр Владимирович Крылов, а также президент клуба Максим Юрьевич Сушинский. Оба хотят максимально поднимать и развивать омский хоккей. Моя задача — экспертная оценка, помощь со стороны. С Максимом мы знакомы не первый год. Его в Омске любят, знают и уважают. Хочется, чтобы “Авангард” только процветал, рад поделиться своим опытом», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.