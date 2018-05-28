Сайт КХЛ: Ключевым игроком минского «Динамо» в прошлом цикле стал Энрот. Швед решил остаться — Минск смотрит в новый сезон с оптимизмом

Чемпион мира 2013 года по праву заслужил потом поездку и на Олимпиаду, где его сборная выступила неудачно. Минск смотрит в новый сезон с оптимизмом, Энрот решил остаться в команде ещё на один год, а новые подписания, в том числе братьев Костицыных, явно усилят клуб. Разочарование Гораздо большего ждали в этом сезоне от опытного нападающего Александра Матерухина. Он не смог сработаться с новым главным тренером Дуайером. Годом ранее он забросил 22 шайбы в регулярном чемпионате, а в сезоне 2017/2018 набрал всего 5 (0+5) очков за сезон и покинул клуб по ходу года, — говорится в материале.