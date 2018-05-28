Станет ли Харли вторым Кинэном? Топ-5 самых успешных тренеров-легионеров КХЛ
Рассуждая о новом тренере «Авангарда» Бобе Хартли, «Советский спорт» вспоминает самых успешных иностранных наставников нашей лиги.
Рассуждая о новом тренере «Авангарда» Бобе Хартли, «Советский спорт» вспоминает самых успешных иностранных наставников нашей лиги.
1. Владимир ВУЙТЕК
Главный тренер «Локомотива», чемпион Суперлиги-2002 и 2003
Чешский специалист был настоящим первопроходцем в нашем хоккее. Ведь Владимир Вуйтек стал первым иностранным тренером, решившимся возглавить российский клуб — «Локомотив». И сразу добившийся с ярославцами оглушительного успеха. Под руководством Вуйтека железнодорожники на протяжении двух сезонов сносили соперников со своего пути и в регулярке, и в
Однако, так или иначе, но Вуйтек показал себя блестящим стратегом и мотиватором, распорядившись «наследством» с максимальной пользой. На сегодняшний день он остается единственным иностранным спецом, сделавшим в нашей лиге золотой дубль.
2. Майк КИНЭН
Главный тренер магнитогорского «Металлурга», чемпион КХЛ-2014
Знаменитый канадский специалист Майк Кинэн приехал в КХЛ, успев до этого поработать в восьми клубах НХЛ и в 1994 году завоевать Кубок Стэнли вместе с «Рейнджерс». А также одержав победы на двух Кубках Канады (1987, 1991) со сборной своей страны.
В нашей лиге «Железный Майк» с ходу взял быка за рога и в первом же сезоне привел «Магнитку» к чемпионству. Правда, тут надо отметить, что олимпийский сезон, как обычно, породил в нашей лиге несколько непредсказуемый
Достаточно сказать, что на Востоке «Ак Барс» без ЗинэтулыБилялетдинова, трудившегося в сборной России, существенно сдал свои позиции. А победителем Западной конференции вообще неожиданно для всех стал «Лев». И это было настоящим казусом, который достиг апогея, когда чешская команда после бравурного сезона и искрометной игры в финале была расформирована.
Ну, а Кинэн продолжал разгуливать по аренам КХЛ в своей знаменитой надвинутой на лоб кепке, в которой он здорово напоминал персонажа телесериала «Бандитский Петербург». Но повторить успех уже не смог. В прошедшем сезоне он возглавлял «Куньлунь», но был уволен по ходу чемпионата за неудовлетворительные результаты.
3. Раймо СУММАНЕН
Главный тренер «Авангарда», финалист Кубка Гагарина-2012
Финский специалист РаймоСумманен среди всех теренеров «Авангарда» в КХЛ имел самые реальные шансы привести омичей к победе в Кубке Гагарина.
Весной 2012 года «ястребы» считались главным фаворитом на победу. И поведя в финале 3−1 в серии с московским «Динамо» уже накрывали в Омске праздничные столы и закупали чемпионское шампанское перед решающим пятым матчем.
Увы для Сумманена, именно в тот момент в КХЛ второй раз ярко полыхнула звезда российского тренера Олега Знарка, который переломил ход серии, одержав в ней три победы кряду, и стал чемпионом.
Раймо же после поражения в седьмом матче сбежал из дворца и «Авангард» не мог найти своего тренера в течении суток — пока он в одиночестве топил свое голе в крепком алкоголе.
Впрочем, до избиения докторов команды или прохожих на улице, чем Раймо прославился в Европе, дело так и не дошло. Видимо, в России Сумманен все же сдерживал себя. И правильно делал!
4. Милош РЖИГА
Главный тренер «Атланта», финалист Кубка Гагарина-2011
Еще один очень эксцентричный наставник, но с куда более позитивной аурой, нежели у Сумманена. В «Спартаке» и «Атланте», не претендовавшими изначально на высокие места, Ржига был настоящим королем своей команды и любимцем болельщиков. И отчасти именно благодаря своим уникальным качествам
По пути к финалу мытищинцы одержали сенсационные победы над СКА и «Локомотивом». И после победы на Западе пан Милош упал на колени перед своей командой, благодаря ее за этот успех…
Также он запомнился в КХЛ яростными спорами с судьями, перелезанием через заградительное стекло, отделяющее лавку с игроками от фанатов и увольнением из СКА по ходу сезона, не взирая на то, что питерцы были лидерами в турнирной таблице.
С амбициозным руководством армейского
5. Кари ХЕЙККИЛЯ
Главный тренер «Локомотива», финалист
Многие болельщики, наверное, уже стали и забывать имя этого финского специалиста. А между тем, именно он имел все шансы стать первым в истории чемпионом КХЛ.
Когда в 2008 году в Европе появилась новая Континентальная лига, «Локомотив» был силен, почти также, как при Вуйтеке. Вот только и соперники не дремали! Весной 2008-го ярославцы уступили в финале «Салавату Юлеву». Но в первый сезон существования КХЛ вновь добрались до финала и трижды выходили вперед по ходу серии, но все же уступили «Ак Барсу» в решающем седьмом матче с инфарктным счетом 0:1.
После этого Хейккиля покинул ярославский клуб.
Запомнился скрупулезностью и очень серьезным отношением к делу. Так, он единственный из финских тренеров, работающих в нашей лиге, всерьез занимался изучением русского языка. И преуспел в этом.
Дмитрий Пономаренко