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16:00 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор ХК «Адмирал»: Арест счетов спонсора не скажется на финансировании клуба

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Арест счетов спонсора владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» группы «Сумма» абсолютно не скажется на финансировании команды. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников.

В понедельник суд арестовал счета группы «Сумма» в рамках уголовного дела в отношении ее совладельца Зиявудина Магомедова, который подозревается в мошенничестве, растрате и создании преступного сообщества.

«Это абсолютно никак не скажется на финансировании “Адмирала”, — сказал Сошников. — Команда создана Приморским краем и поддерживается руководством региона. Есть ряд других спонсоров, которые готовы поддерживать “Адмирал”, мы чувствуем себя стабильно. На сегодняшний день группа “Сумма” выполнила все свои обязательства».

«Адмирал» в завершившимся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) занял 11-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф. По ходу чемпионата владивостокский клуб испытывал финансовые проблемы и имеет задолженности по зарплате перед хоккеистами.

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