Гендиректор ХК «Адмирал»: Арест счетов спонсора не скажется на финансировании клуба

В понедельник суд арестовал счета группы «Сумма» в рамках уголовного дела в отношении ее совладельца Зиявудина Магомедова, который подозревается в мошенничестве, растрате и создании преступного сообщества.

«Это абсолютно никак не скажется на финансировании “Адмирала”, — сказал Сошников. — Команда создана Приморским краем и поддерживается руководством региона. Есть ряд других спонсоров, которые готовы поддерживать “Адмирал”, мы чувствуем себя стабильно. На сегодняшний день группа “Сумма” выполнила все свои обязательства».