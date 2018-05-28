Гендиректор ХК «Адмирал»: Арест счетов спонсора не скажется на финансировании клуба

В понедельник суд арестовал счета группы «Сумма» в рамках уголовного дела в отношении ее совладельца Зиявудина Магомедова, который подозревается в мошенничестве, растрате и создании преступного сообщества.
«Это абсолютно никак не скажется на финансировании “Адмирала”, — сказал Сошников. — Команда создана Приморским краем и поддерживается руководством региона. Есть ряд других спонсоров, которые готовы поддерживать “Адмирал”, мы чувствуем себя стабильно. На сегодняшний день группа “Сумма” выполнила все свои обязательства».
«Адмирал» в завершившимся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) занял 11-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф. По ходу чемпионата владивостокский клуб испытывал финансовые проблемы и имеет задолженности по зарплате перед хоккеистами.