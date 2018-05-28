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11:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» выступил с заявлением по бюджету клуба и зарплате Мамбеталиева

Астанинский «Барыс» на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу ранее появившейся в СМИ информации относительно финансовых возможностей клуба.

Данные о бюджете и тратах астанинского клуба обнародовал «Спорт-Экспресс». Также в материале издания приводилась сумма зарплаты главного тренера «Барыса» Галыма Мамбеталиева.

«27 мая на официальном сайте издания “Спорт-Экспресс” вышел материал, посвященный хоккейному клубу “Барыс”. В нем сообщается, что бюджет клуба в первом квартале 2018 года составил 1,65 миллиарда тенге. Эта информация не соответствует действительности. Также в статье сообщается, что заработная плата исполняющего обязанности главного тренера “Барыса” Галыма Мамбеталиева составляет 2,4 миллиона рублей, что эквивалентно 12,5 миллионам тенге. На самом деле зарплата Галыма Баубековича в несколько раз меньше», — говорится в сообщении.

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