«Быков отказался, взяли Хартли». Чего добьется канадский тренер в «Авангарде»?
Новым главным тренером «Авангарда» назначен Боб Хартли, который на чемпионате мира возглавлял сборную Латвии.
Новым главным тренером «Авангарда» назначен Боб Хартли, который на чемпионате мира возглавлял сборную Латвии.
ГОВОРИЛИ ДО ПЯТИ УТРА
То, о чем знали все в хоккейном мире, было объявлено в эфире «Матч ТВ» — в передаче, которую вел Дмитрий Губерниев.
— Итак, кто будет тренировать омский «Авангард»? — воскликнул Губерниев.
— Боб Хартли, — лаконично ответил председатель совета директоров клуба Александр Крылов. И рассказал, как вел переговоры с Хартли в Копенгагене. Встреча должна была состояться на следующий день после четвертьфинала Швеция — Латвия. Но 57-летний канадский специалист вынужденно поменял билет, чтобы экстренно вылететь в Северную Америку.
В итоге руководители «Авангарда» — еще был президент клуба Максим Сушинский — перекрутили планы, им выделили 15 минут на разговор с Хартли в полночь после игры. Была срочно арендована комната в
В итоге они ударили по рукам.
ПОДСКАЗКА КОВАЛЬЧУКА
Что интересно, вариант с Хартли подсказал Илья Ковальчук, с которым этот главный тренер работал в «Атланте» с 2003 по 2008 годы. И не надо думать, что для руководителей «Авангарда» было главным подписать именно иностранца. Просто они нацелились на крупнокалиберную фигуру.
Сомневаюсь, что в Омск поехал бы Олег Знарок, хотя его помощника Харийса Витолиньша долго рассматривали среди кандидатов. Обсуждали и Петериса Скудру, но я еще в Копенгагене знал — этот вариант не сработает. Наконец, «Авангард» мог получить 100 очков себе в карму, потому что решил вернуть из швейцарской зоны комфорта Вячеслава Быкова. Легендарному наставнику было сделано четкое и конкретное предложение, от которого он пришел в восторг. Но
Очень жаль. Ну, а что сказать о Хартли? Его первым клубом в НХЛ был «Колорадо», который он возглавил в сезоне 1998−99 в возрасте 37 лет. Смелый шаг оказался оправданным. «Эвеланш» два года подряд доходили до финала Западной конференции, где дважды уступили «Далласу» (один титул «Старз» взяли). Потом завоевали Кубок Стэнли-2001, победив «Нью-Джерси» в седьмом матче финала. На следующий год снова был финал конференции, где «Колорадо» тоже проиграл будущему чемпиону — «Детройту».
Состав у «Эвеланш» тогда был невероятный — Джо Сакик, Петер Форсберг, Патрик Руа, привлекался даже Рэй Бурк… Но в следующем сезоне Хартли был уволен, а «Колорадо» вылетел от «Миннесоты» уже в первом раунде. С тех пор «Эвеланш» трижды пробились во второй раунд, но в конце концов деградировали.
Карьера Хартли тоже шла на убыль. Пять лет в «Атланте», с которой не пошумишь в
В общем, Хартли простился с НХЛ. Взялся за сессионную работу со сборной Латвии. Тут не нужно ежедневное погружение в процесс, а как антикризисный менеджер Боб показал себя хорошо. На прошлом чемпионате мира латыши до последнего часа претендовали на
ЗАБЕРИТЕ ЯГРА ИЗ «КЛАДНО»
Но «Авангард» — это не сборной в мае порулить. Интересно, что сделает Хартли на длинной дистанции. Тем более мы помним, что коллектив в Омске строптивый, с норовом. Все эти истории с кооперативами и драками не выветрились из памяти. Другое дело, что теперь во главе клуба стоит Сушинский, который быстро наведет дисциплину. Да и Хартли — не Андрей Скабелка, его так просто не съешь.
Хотя идея с иностранным тренером в КХЛ мне в принципе кажется сомнительной. Но это выбор Омска. И там честно искали качественного
Мне интересно, что будут делать в сборной Латвии. Команда вошла в восьмерку лучших в мире, а у нее тупо забрали тренера с действующим контрактом. Совместительство невозможно по срокам. Это напомнило историю из футбола, как Дик Адвокат возглавил сборную Бельгии. Но потом его в 2010 году захотели в России — и забрали в нашу сборную к аханью бельгийцев, которым заплатили 300 тысяч евро неустойки.
Большой всегда прав. Хотя в случае с Бельгией, кажется, они от этого только выиграли.
…В тренерский штаб «Авангарда» также вошел Майк Пелино, причастный к Кубкам Гагарина, взятым с «Магниткой». В свое время он был помощником Майка Кинэна.
Через день должны объявить нового иностранного вратаря вместо Доминика Фурха — как я слышал, им может стать Карри Рамо, уже выступавший в Омске. Хотя его контракт с «Йокеритом» действует до 2019 года.
В общем, за «Авангардом» интересно наблюдать — как всегда. Кстати, может, отговорите и Ковальчука уезжать в НХЛ? Пусть снова поработает с Хартли. А еще заберите Яромира Ягра из «Кладно». Тогда я точно в следующем сезоне перееду в Омск.