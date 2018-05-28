«Быков отказался, взяли Хартли». Чего добьется канадский тренер в «Авангарде»?

Источник: Советский спорт

ГОВОРИЛИ ДО ПЯТИ УТРА

То, о чем знали все в хоккейном мире, было объявлено в эфире «Матч ТВ» — в передаче, которую вел Дмитрий Губерниев.

— Итак, кто будет тренировать омский «Авангард»? — воскликнул Губерниев.

— Боб Хартли, — лаконично ответил председатель совета директоров клуба Александр Крылов. И рассказал, как вел переговоры с Хартли в Копенгагене. Встреча должна была состояться на следующий день после четвертьфинала Швеция — Латвия. Но 57-летний канадский специалист вынужденно поменял билет, чтобы экстренно вылететь в Северную Америку.

В итоге руководители «Авангарда» — еще был президент клуба Максим Сушинский — перекрутили планы, им выделили 15 минут на разговор с Хартли в полночь после игры. Была срочно арендована комната в бизнес-центре. Боб пришел, и разговор длился… до полпятого утра. Тренер рассказывал о своей философии, что нужно искать индивидуальный подход к каждому игроку.

В итоге они ударили по рукам.

ПОДСКАЗКА КОВАЛЬЧУКА

Что интересно, вариант с Хартли подсказал Илья Ковальчук, с которым этот главный тренер работал в «Атланте» с 2003 по 2008 годы. И не надо думать, что для руководителей «Авангарда» было главным подписать именно иностранца. Просто они нацелились на крупнокалиберную фигуру.

Сомневаюсь, что в Омск поехал бы Олег Знарок, хотя его помощника Харийса Витолиньша долго рассматривали среди кандидатов. Обсуждали и Петериса Скудру, но я еще в Копенгагене знал — этот вариант не сработает. Наконец, «Авангард» мог получить 100 очков себе в карму, потому что решил вернуть из швейцарской зоны комфорта Вячеслава Быкова. Легендарному наставнику было сделано четкое и конкретное предложение, от которого он пришел в восторг. Но все-таки Быков отказался. «Я должен быть там, где нужнее», — заявил он в интервью «Советскому спорту».

Очень жаль. Ну, а что сказать о Хартли? Его первым клубом в НХЛ был «Колорадо», который он возглавил в сезоне 1998−99 в возрасте 37 лет. Смелый шаг оказался оправданным. «Эвеланш» два года подряд доходили до финала Западной конференции, где дважды уступили «Далласу» (один титул «Старз» взяли). Потом завоевали Кубок Стэнли-2001, победив «Нью-Джерси» в седьмом матче финала. На следующий год снова был финал конференции, где «Колорадо» тоже проиграл будущему чемпиону — «Детройту».

Состав у «Эвеланш» тогда был невероятный — Джо Сакик, Петер Форсберг, Патрик Руа, привлекался даже Рэй Бурк… Но в следующем сезоне Хартли был уволен, а «Колорадо» вылетел от «Миннесоты» уже в первом раунде. С тех пор «Эвеланш» трижды пробились во второй раунд, но в конце концов деградировали.

Карьера Хартли тоже шла на убыль. Пять лет в «Атланте», с которой не пошумишь в плей-офф. Увольнение по ходу сезона 2007−08. Три года паузы, работа в Швейцарии со «львами» из Цюриха. Возвращение в НХЛ на пост главного тренера «Калгари» — команда лишь раз попала в плей-офф, где проиграла во втором раунде.

В общем, Хартли простился с НХЛ. Взялся за сессионную работу со сборной Латвии. Тут не нужно ежедневное погружение в процесс, а как антикризисный менеджер Боб показал себя хорошо. На прошлом чемпионате мира латыши до последнего часа претендовали на плей-офф, но в решающем матче проиграли хозяевам — немцам (3:4 бул.). А на этом ЧМ сборная Латвии как раз обыграла хозяев — датчан (1:0) — и вышла в четвертьфинал, что для маленькой страны стало оглушительным успехом.

ЗАБЕРИТЕ ЯГРА ИЗ «КЛАДНО»

Но «Авангард» — это не сборной в мае порулить. Интересно, что сделает Хартли на длинной дистанции. Тем более мы помним, что коллектив в Омске строптивый, с норовом. Все эти истории с кооперативами и драками не выветрились из памяти. Другое дело, что теперь во главе клуба стоит Сушинский, который быстро наведет дисциплину. Да и Хартли — не Андрей Скабелка, его так просто не съешь.

Хотя идея с иностранным тренером в КХЛ мне в принципе кажется сомнительной. Но это выбор Омска. И там честно искали качественного топ-тренера. Посмотрим, что из этого получится.

Мне интересно, что будут делать в сборной Латвии. Команда вошла в восьмерку лучших в мире, а у нее тупо забрали тренера с действующим контрактом. Совместительство невозможно по срокам. Это напомнило историю из футбола, как Дик Адвокат возглавил сборную Бельгии. Но потом его в 2010 году захотели в России — и забрали в нашу сборную к аханью бельгийцев, которым заплатили 300 тысяч евро неустойки.

Большой всегда прав. Хотя в случае с Бельгией, кажется, они от этого только выиграли.

…В тренерский штаб «Авангарда» также вошел Майк Пелино, причастный к Кубкам Гагарина, взятым с «Магниткой». В свое время он был помощником Майка Кинэна.

Через день должны объявить нового иностранного вратаря вместо Доминика Фурха — как я слышал, им может стать Карри Рамо, уже выступавший в Омске. Хотя его контракт с «Йокеритом» действует до 2019 года.