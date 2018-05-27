Воспитатель Ковальчука, чемпион НХЛ. Канадец, который поведет за собой «Авангард»

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Омский клуб объявил о назначении на пост главного тренера канадского специалиста Боба Хартли, который выигрывал главный трофей НХЛ с «Колорадо» в 2001 году.

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ЧУТЬ НЕ ПРИЕХАЛ В «СПАРТАК»

Омск не ложился спать до половины третьего ночи, ожидая официального заявления. Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов все сделал правильно, если рассуждать с точки зрения пиара. Фамилия нового главного тренера была объявлена им в прямом эфире центрального спортивного канала. При всей помпезности акции сопровождавший ее высокий пафос кажется оправданным. Когда о хоккее в конце мая говорят не только применительно к Кубку Стэнли, то это классно.

Однако применительно к более прозаичным задачам — комплектованию команды и выстраивании стратегии на ближайшее будущее — дела обстоят похуже. Переговорный процесс по новому тренеру слишком затянулся, поэтому на рынке игроков «Авангард» многое упустил. Как уговаривать потенциальных новичков, если ты не можешь сказать им, кто точно будет главным тренером? Шипачев, Белов, Кагарлицкий и даже Широков, которые активно фигурировали в слухах, выбрали другой путь продолжения карьеры.

Хартли, «конечно, вор авторитетный». Кредитная история у 57-летнего специалиста почти идеальная. Более того, никогда еще в России не появлялся канадский тренер такого уровня. В отличие от Майка Кинэна и Дэйва Кинга, которые приехали в «Магнитку» достойно встретить старость, Хартли еще недавно был востребован на самом высоком уровне.

Его фамилия регулярно всплывает в слухах о возможных преемниках после очередной отставки в НХЛ. Каких-то три года назад он так здорово отработал с «Калгари», что получил приз тренера сезона.

Хартли неплохо знаком и с европейским хоккеем. После того, как в 2011 году его уволили из «Атланты», он рванул в Швейцарию и с ходу сделал «Цюрих» чемпионом.

В России специалист мог оказаться еще в декабре 2007 года. Тогдашний заместитель генерального директора «Спартака» Михаил Шуляков в интервью «СЭ» признавался, что в переговорах с агентами тренера продвинулся далеко. Однако финансовые условия оказались неподъемными для клуба. Речь вроде бы шла вроде бы о миллионе долларов до конца сезона. Всплывала фамилия Хартли и позднее, в том числе применительно к «Авангарду» после увольнения в сентябре 2008 года Сергея Герсонского.

СТРОГИЙ МОТИВАТОР

На профессиональном уровне канадец никогда не играл, зато в качестве тренера поднялся с самых низов. Хартли выиграл титулы в лиге Онтарио, АХЛ и НХЛ. Его можно назвать старорежимным специалистом. С самого начала он старается выстроить надежную оборону и опирается на индивидуальные качества игроков больше, чем на мудреные тактические схемы. По отношению к игрокам Хартли достаточно строг и постоянно пытается их мотивировать.

Например, в бытность работы в «Атланте» он долго возился с Ильей Ковальчуком, пытаясь сделать из него двустороннего нападающего. Скидок на статус звезды россиянину тренер не делал и однажды захлопнул дверь раздевалки у него перед носом, когда тот опоздал на утреннюю раскатку. В заявку на матч в воспитательных целях молодой форвард не попал.

Однако в целом опыт взаимодействия со своенравным Ковальчуком у Хартли вышел положительным. Тренера нельзя назвать самодуром. Он не закрывается у себя в кабинете и постоянно общается с игроками, пытаясь донести до них свои идеи. Если хоккеисты их воспринимают и реализовывают на практике, то результат может получиться неплохим.

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СКУЧНО С «АВАНГАРДОМ» НЕ БУДЕТ

С этим назначением в Омске поторопились на пару лет. Парадоксальным такой вывод кажется только на первый взгляд. Дело не в квалификации Хартли. Он — не строитель. Ему проще работать с готовыми командами, выжимая максимум из игроков. Вспомните редкие успешные примеры Владимира Вуйтека и Майка Кинэна. Они приходили в организации, где все было отлажено до мелких деталей. В победах «Локомотива» и «Магнитки» заслуга иностранных специалистов велика. Чех и канадец являлись последним, недостающим элементом в системе. Про «Авангард», сменивший в марте руководство, такого сказать нельзя.

Крылов — очень въедливый и дотошный человек, по отзывам людей, которые ранее с ним работали. Рано или поздно этот подход может дать результат. Насчет ближайшего сезона есть сомнения. Скупить готовых звезд невозможно в силу как финансовых причин, так и запоздалых действиях на рынке. Даже сейчас с трудом можно назвать первое звено «Авангарда». Уместнее в плане тренерского решения выглядел вариант типа прошлогоднего Андрея Скабелки, который помогал молодым игрокам выйти на новый уровень. Через год-другой, когда удастся сколотить вменяемый костяк, можно замахнуться и на большее. В том числе и с помощью приглашением титулованного специалиста. Увы, свой шанс клуб упустил в январе, пойдя на поводу команды и уволив главного тренера.

Скучно с «Авангардом» все равно не будет. Здесь, как мало где на земном шаре, игроки умеют ставить тренеров на место и диктовать свои условия.

Хартли по типажу близок к Раймо Сумманену и Скабелке. Значит, остается место для интриги и занимательных историй. Как бы Омску снова не пришлось переживать бессонные ночи.