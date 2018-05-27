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27 мая, источник: Чемпионат.com

Боб Хартли — новый главный тренер омского «Авангарда»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов объявил имя нового главного тренера команды в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: AP 2018

Руководить «ястребами» в сезоне-2018/19 будет канадец Боб Хартли.

57-летний специалист более 10 лет отработал в НХЛ. С 1998 по 2003 год он возглавлял «Колорадо Эвеланш», с которым в 2001 году выиграл Кубок Стэнли. С 2003 по 2007 год был главным тренером «Атланты Трэшерз», а с 2012 по 2016 год возглавлял «Калгари Флэймз».

Кроме того, Хартли два года отработал в швейцарском клубе «Цюрих Лайонз», с которым становился чемпионом Швейцарии. На чемпионате мира-2018 канадец тренировал сборную Латвии, с которой дошел до четвертьфинала турнира.

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