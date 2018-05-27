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19:38 (мск), источник: Прессбол

КХЛ. Эдуард Занковец может покинуть «Слован»

Белорусский тренер Эдуард Занковец, возглавлявший «Слован» в сезоне-2017/18, покинет клуб.

Источник: РИА "Новости"

Словацкие СМИ утверждают, что специалист не рассматривается для дальнейшего сотрудничества. Новым главным тренером братиславской команды может стать Владимир Орсаг.

С Занковцом «Слован» завершил сезон на двенадцатом месте Западной конференции.

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