«Барыс» выкидывает миллионы на ветер. Для чего?

Источник: Спорт-Экспресс

Такие неудачи очень часто ставят вопрос о «вине КХЛ» в том, что происходит у соседей. Хотя сборная Латвии, на турнире в Дании пробившаяся в четвертьфинал, служит обратным примером. Все дело в политике местной хоккейной федерации. В Минске и Астане клуб со сборной идут в в одной связке. Разве что белорусы отказались от идеи главного тренера-совместителя. Выступление на чемпионате мира прямым образом сказывается на происходящем в клубе. Батька Александр Лукашенко на вылет сборной отреагировал на удивление адекватно и спокойно, поняв, что наскоком за двумя зайцами не угнаться. Руководство минчан впервые за долгое время получило возможность относительно спокойно готовиться к следующему сезону. Давно продлен контракт с главным тренером Горди Дуайером, удалось сохранить в своих рядах одного из лучших вратарей лиги Энрота, вместе за «Динамо» в следующем сезоне сыграют братья Костицыны, получилось вернуть из Северной Америки Готовца и Евенко. Если клуб сумеет договориться с парой толковых легионеров, то вполне реально побороться за плей-офф и попутно подготовиться к чемпионату мира в первом дивизионе.

А что же происходит с «Барысом»? Мрак и полная неизвестность. По ходу минувшего сезона я и мои коллеги много раз писали, что в команде творится необъяснимый. Испорченные отношения нового президента Аскара Шопобаева с лидерами и старожилами команды, стоившие места главному тренеру Евгению Корешкову, стали достоянием общественности далеко за пределами Казахстана. Одна ситуация с плевками в спину главной звезде «Барыса» за все время его существования, живой легенде Найджелу Доусу чего стоит. Сейчас собрались уходить старожилы Савченко и Старченко, отыгравшие в команде с первого сезона КХЛ. Проблемы отдельно взятого «Барыса» на фоне неурядиц с российскими клубами типа «Адмирала» или «Северстали» нельзя назвать уникальными, если бы не один момент. На днях мне в руки попал интересный документ с любопытными цифрами, проливающий свет на финансовые возможности «Барыса». Бюджет сверстывается из расчета на календарный год. Пока точно известно, сколько клуб потратил за первые три месяца 2018 года — 1,65 миллиарда тенге или примерно пять миллионов долларов. Даже с учетом то, что небольшая часть денег идет на фарм-клуб и молодежную команду, сумма вполне приличная. С конца февраля основная команда, съедающая львиную долю расходов, тренировалась дома, а несколько дорогих легионеров покинуло «Барыс» еще раньше. Если умножить указанную выше сумму как минимум на четыре, то общая статья расходов позволяет рассчитывать на вменяемую селекцию и попадание в плей-офф. Десятое место в Восточной конференции — это провал. Пока в отличие от минского «Динамо», имеющего в полтора раза более скромные финансовые возможности, ничего существенного сделано не было.

Существует шанс, что продолжит работу в клубе тренер-новичок Галым Мамбеталиев. Он запомнился только вызовом на Матч звезд, проходившем в Астане. Его зарплата чистыми составляет около 2,4 миллиона рублей в месяц. Каждый из главных тренерских открытий КХЛ прошлого сезона Анвар Гатиятулин, Андрей Мартемьянов и Александр Гулявцев получали заметно меньше. Хотя их команды пошумели и вышли в плей-офф. Беда не только в странных зарплатах. Всего за один сезон при новом руководстве «Барыса» из своеобразного, но респектабельного клуба превратился в организацию, вызывающую смех и слезы. Ситуация усугубилась тем, что куратор клуба Аскар Мамин в последний год в связи с занятостью в политической сфере не смог уделять большого внимания клубу и вынужденно отошел в сторону.