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21:21 (мск), источник: ТАСС

Канадец Пелино вошел в тренерский штаб клуба КХЛ «Авангард»

ТАСС, 25 мая. Канадец Майкл Пелино вошел в тренерский штаб омской команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения с 58-летним специалистом не сообщается.

«Мы рады приветствовать в “Авангарде” опытнейшего специалиста, который дважды становился обладателем Кубка Гагарина с магнитогорским “Металлургом”. Майкл — известный методист, отличный тактик, досконально знающий российский хоккей. Его уважают игроки, к нему прислушиваются коллеги, он умеет оптимально выстраивать тренировочный процесс на разных этапах сезона. Уверен, опыт и мастерство Пелино усилят наш клуб в предстоящем чемпионате», — заявил президент клуба Максим Сушинский.

Пелино за свою карьеру был ассистентом главного тренера в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» (2005−2009) и сборной Канады (1999−2003). В 2013 году Пелино занял должность помощника главного тренера и тренера по физической подготовке в магнитогорском «Металлурге».

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