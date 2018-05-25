Канадец Пелино вошел в тренерский штаб клуба КХЛ «Авангард»

«Мы рады приветствовать в “Авангарде” опытнейшего специалиста, который дважды становился обладателем Кубка Гагарина с магнитогорским “Металлургом”. Майкл — известный методист, отличный тактик, досконально знающий российский хоккей. Его уважают игроки, к нему прислушиваются коллеги, он умеет оптимально выстраивать тренировочный процесс на разных этапах сезона. Уверен, опыт и мастерство Пелино усилят наш клуб в предстоящем чемпионате», — заявил президент клуба Максим Сушинский.