С автомобиля форварда «Трактора» Антона Глинкина в Челябинске сняли колёса

«Нашими сотрудниками ведётся проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе УМВД города Челябинска. Сам хоккеист на эту тему говорить не захотел.

«Я бы не хотел поднимать эту тему. Я и так прославился в том самолёте, который летел из Турции в Челябинск», — сказал Глинкин.



Напомним, нападающий выиграл кубок Гагарина в прошедшем сезоне в составе «Ак Барса».