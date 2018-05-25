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17:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хартли возглавит «Авангард»

Как стало известно «СЭ», Боб Хартли станет главным тренером «Авангарда».

Источник: Спорт-Экспресс

Ранее омский клуб рассматривал кандидатуры Петериса Скудры и Харийса Витолиньша, но в итоге остановился на варианте с канадским специалистом, который сейчас возглавляет сборную Латвии.

57-летний тренер известен по работе в НХЛ с «Колорадо» (в 2001 году команда под его руководством выиграла Кубок Стэнли), «Атлантой» и «Калгари».

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