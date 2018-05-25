Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Хартли возглавит «Авангард»
Как стало известно «СЭ», Боб Хартли станет главным тренером «Авангарда».
Как стало известно «СЭ», Боб Хартли станет главным тренером «Авангарда».
Ранее омский клуб рассматривал кандидатуры Петериса Скудры и Харийса Витолиньша, но в итоге остановился на варианте с канадским специалистом, который сейчас возглавляет сборную Латвии.
57-летний тренер известен по работе в НХЛ с «Колорадо» (в 2001 году команда под его руководством выиграла Кубок Стэнли), «Атлантой» и «Калгари».