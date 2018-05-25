СКА сокращает бюджет. Это больше не суперклуб?
Как бы не так.
Как бы не так.
Накануне президент СКА Геннадий Тимченко сообщил, что бюджет клуба в сезоне-2018/19 будет сокращён. «Уехали дорогие игроки — Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачёв. Бюджет сократится за счёт этих зарплат», — сказал функционер. Неужели питерские «армейцы» за одно лето перестанут быть суперклубом?
Конкуренты, между тем, плодотворно проводят межсезонье. «Динамо» пополнилось Кагарлицким, Шипачёвым, Закриссоном, Индрашисом, Афиногеновым, Мироновым и Койвисто, заметно укрепив свои позиции. ЦСКА и без новичков обладал внушительной «скамейкой», а с приходом Вея, Слепышева и Класа Дальбека стал только сильнее.
На Востоке «Салават Юлаев» мощно начал трансферную кампанию, подписав Метсолу, Кугрышева, Хохрякова, Сергеева и Основина, «Автомобилист» с приходом Доуса, Да Косты и Секстона окончательно превратился в
Но и в СКА не всё так плохо. Действительно, команду покинули три из четырёх самых высокооплачиваемых игроков КХЛ — Илья Ковальчук и Микко Коскинен уехали в НХЛ, тем же путём собирается проследовать и Вячеслав Войнов. В сумме они зарабатывали больше $ 10 млн — внушительные деньги. Большая потеря, особенно это касается Ковальчука, который для СКА был не только лучшим бомбардиром, но и главной звездой хоккейного Петербурга. Ковальчук красовался на всех плакатах СКА, атрибутику с его именем раскупали как горячие пирожки, на него ходили в Ледовый.
Но разве у СКА никого не осталось? Павел Дацюк, легенда мирового хоккея, продлил контракт на один сезон. Пусть ему 40 лет, но он
Никуда не делся Никита Гусев — самый ценный игрок КХЛ в минувшем сезоне, один из самых умных и хитрых нападающих, который может сотворить гол буквально из ничего. Вместе с Дацюком Гусев играл как в сборной, так и в составе «армейцев». Это готовая ударная связка для Питера, которую бы с руками оторвали в любом другом клубе. Поставить к ним можно много кого. Например, Александра Барабанова, который заслужил только лестных слов после чемпионата мира в Дании. Или Сергея Калинина, который не чурается черновой работы, умеет биться на пятачке и у бортов.
Николай Прохоркин, который два года был за спинами Дацюка и Шипачёва, наконец должен получить больше игрового времени. Он и прошлый сезон провёл неплохо, всего на четыре очка отстав от собственного рекорда результативности. В новом сезоне 24-летний форвард вправе рассчитывать на большую роль.
В центральной линии есть ещё опытный и универсальный Ярно Коскиранта. Финн может быть результативным при наличии креативных партнёров, он с лёгкостью вписывается как в первое, так и в четвёртое звено. Кроме того, он один из лучших игроков на вбрасываниях и всегда выкладывается на сто процентов. Молодой Алексей Бывальцев со своим партнёром Олегом Ли впервые попробуют себя на уровне
В линии обороны у СКА всё просто отлично. Владислав Гавриков, где бы ни играл, всегда держит планку. Он не проваливался ни в СКА, ни на Олимпиаде, ни на чемпионате мира. Даже не скажешь, что Владиславу только 22 года. Патрик Херсли продлил контракт на один сезон, и ему вполне по силам заменить Войнова. Шведский защитник в прошлом сезоне был результативнее и полезнее россиянина, в среднем проводил на площадке всего на две минуты меньше, а о его могучем броске наслышаны все.
Для Антона Белова прошлый сезон сложился не слишком удачно. Травмы, снизившееся игровое время, слабая результативность. Но после подписания нового трёхлетнего контракта у него есть уйма времени, чтобы восстановиться и хорошо подготовиться к чемпионату. Белов умеет быть глыбой в обороне, он уже не раз это доказывал.
Динара Хафизуллина нельзя назвать звездой, скорее, это незаметный герой. За годы в
От вратарской бригады СКА остался только Игорь Шестёркин, но разве этого мало? Кого бы ни взяли ему в напарники, за вратарскую позицию точно не стоит беспокоиться. Шестёркин — один из сильнейших российских вратарей. В скором будущем он попробует себя в НХЛ, а на чемпионате мира именно ему доверили четвертьфинал с Канадой. 22-летний голкипер играет уверенно, последние два года ему пришлось быть сменщиком Микко Коскинена, но даже тренер вратарей Рашит Давыдов признавался, что такая ситуация сложилась только
«На мой взгляд, Шестёркин намного интереснее, в техническом плане
Какой клуб может похвастать таким тренерским штабом, какой будет у СКА в новом сезоне? За плечами у Ильи Воробьёва два Кубка Гагарина, один из которых он выиграл в качестве главного тренера, другой — как помощник. Анвар Гатиятулин и Алексей Кудашов давно доказали свою состоятельность в «Тракторе» и «Локомотиве» и согласились на понижение в должности, чтобы работать в Петербурге. Согласитесь, такого штаба КХЛ ещё не видела.
И не будем забывать, что до чемпионата ещё больше трёх месяцев. Селекция СКА ещё не закончена, но уже сейчас можно сказать, что питерцы не собираются сдавать позиции. Помните, как после ухода Шипачёва с Дадоновым все говорили, что СКА стал слабее, а потом «армейцы» возьми и начни чемпионат рекордными 20 победами?
Этот рекорд они, может, и не побьют, но