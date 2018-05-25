СКА сокращает бюджет. Это больше не суперклуб?

Источник: РИА "Новости"

Накануне президент СКА Геннадий Тимченко сообщил, что бюджет клуба в сезоне-2018/19 будет сокращён. «Уехали дорогие игроки — Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачёв. Бюджет сократится за счёт этих зарплат», — сказал функционер. Неужели питерские «армейцы» за одно лето перестанут быть суперклубом?



Конкуренты, между тем, плодотворно проводят межсезонье. «Динамо» пополнилось Кагарлицким, Шипачёвым, Закриссоном, Индрашисом, Афиногеновым, Мироновым и Койвисто, заметно укрепив свои позиции. ЦСКА и без новичков обладал внушительной «скамейкой», а с приходом Вея, Слепышева и Класа Дальбека стал только сильнее.

На Востоке «Салават Юлаев» мощно начал трансферную кампанию, подписав Метсолу, Кугрышева, Хохрякова, Сергеева и Основина, «Автомобилист» с приходом Доуса, Да Косты и Секстона окончательно превратился в топ-клуб.



Но и в СКА не всё так плохо. Действительно, команду покинули три из четырёх самых высокооплачиваемых игроков КХЛ — Илья Ковальчук и Микко Коскинен уехали в НХЛ, тем же путём собирается проследовать и Вячеслав Войнов. В сумме они зарабатывали больше $ 10 млн — внушительные деньги. Большая потеря, особенно это касается Ковальчука, который для СКА был не только лучшим бомбардиром, но и главной звездой хоккейного Петербурга. Ковальчук красовался на всех плакатах СКА, атрибутику с его именем раскупали как горячие пирожки, на него ходили в Ледовый.

Нападающие

Но разве у СКА никого не осталось? Павел Дацюк, легенда мирового хоккея, продлил контракт на один сезон. Пусть ему 40 лет, но он по-прежнему лучший российский центр. Дацюк зажигал на Олимпиаде, стал лучшим бомбардиром нашей команды на прошедшем чемпионате мира. Пусть у него могут возникать проблемы со здоровьем, он ещё не хочет заканчивать карьеру. На уровне КХЛ Павел по-прежнему творит своё волшебство, выходит на важные вбрасывания, отрабатывает в большинстве и меньшинстве, раздаёт передачи, забрасывает шайбы.



Никуда не делся Никита Гусев — самый ценный игрок КХЛ в минувшем сезоне, один из самых умных и хитрых нападающих, который может сотворить гол буквально из ничего. Вместе с Дацюком Гусев играл как в сборной, так и в составе «армейцев». Это готовая ударная связка для Питера, которую бы с руками оторвали в любом другом клубе. Поставить к ним можно много кого. Например, Александра Барабанова, который заслужил только лестных слов после чемпионата мира в Дании. Или Сергея Калинина, который не чурается черновой работы, умеет биться на пятачке и у бортов.

Николай Прохоркин, который два года был за спинами Дацюка и Шипачёва, наконец должен получить больше игрового времени. Он и прошлый сезон провёл неплохо, всего на четыре очка отстав от собственного рекорда результативности. В новом сезоне 24-летний форвард вправе рассчитывать на большую роль.



В центральной линии есть ещё опытный и универсальный Ярно Коскиранта. Финн может быть результативным при наличии креативных партнёров, он с лёгкостью вписывается как в первое, так и в четвёртое звено. Кроме того, он один из лучших игроков на вбрасываниях и всегда выкладывается на сто процентов. Молодой Алексей Бывальцев со своим партнёром Олегом Ли впервые попробуют себя на уровне топ-клуба. Насколько они оправдают ожидания в Петербурге, ещё предстоит выяснить, но тот же Бывальцев уже вызывался в сборную России, и, хоть и не попал в итоговую заявку на чемпионат мира, Илья Воробьёв явно видит в нём потенциал. Виктор Тихонов начал просыпаться после нескольких неудачных лет, а Евгений Кетов незаменим в меньшинстве.

Защитники

В линии обороны у СКА всё просто отлично. Владислав Гавриков, где бы ни играл, всегда держит планку. Он не проваливался ни в СКА, ни на Олимпиаде, ни на чемпионате мира. Даже не скажешь, что Владиславу только 22 года. Патрик Херсли продлил контракт на один сезон, и ему вполне по силам заменить Войнова. Шведский защитник в прошлом сезоне был результативнее и полезнее россиянина, в среднем проводил на площадке всего на две минуты меньше, а о его могучем броске наслышаны все.



Для Антона Белова прошлый сезон сложился не слишком удачно. Травмы, снизившееся игровое время, слабая результативность. Но после подписания нового трёхлетнего контракта у него есть уйма времени, чтобы восстановиться и хорошо подготовиться к чемпионату. Белов умеет быть глыбой в обороне, он уже не раз это доказывал.



Динара Хафизуллина нельзя назвать звездой, скорее, это незаметный герой. За годы в Санкт-Петербурге он стал для этой команды незаменим. Хафизуллин ярко играет в атаке и надёжно и просто — в обороне. Владислав Гавриков Артём Зуб, Василий Токранов, Давид Рундблад, Егор Рыков. Даже не считая Ярослава Дыбленко, который пока видится котом в мешке, эти защитники способны конкурировать с любой командой лиги.

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Вратари

От вратарской бригады СКА остался только Игорь Шестёркин, но разве этого мало? Кого бы ни взяли ему в напарники, за вратарскую позицию точно не стоит беспокоиться. Шестёркин — один из сильнейших российских вратарей. В скором будущем он попробует себя в НХЛ, а на чемпионате мира именно ему доверили четвертьфинал с Канадой. 22-летний голкипер играет уверенно, последние два года ему пришлось быть сменщиком Микко Коскинена, но даже тренер вратарей Рашит Давыдов признавался, что такая ситуация сложилась только из-за большого контракта финна.



«На мой взгляд, Шестёркин намного интереснее, в техническом плане по-другому оснащён. В регулярном чемпионате это явно ощущалось. Почему в плей-офф не проявлялось? Потому что когда в клубе есть ярко выраженный первый номер с большим контрактом, то он будет играть. Вспомните, как в прошлом году Коскинен травмировался, и Шестёркин сыграл с “Локомотивом” два матча, а потом начал финал с “Магниткой”. Но тем не менее закончил серию всё равно Коскинен. Люди, подписанные на номер один, должны играть», — сказал Давыдов.

Тренерский штаб