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21:59 (мск), источник: ТАСС

ХК «Спартак» завершил комплектование состава перед сезоном-2018/19

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб «Спартак» завершил комплектование состава перед сезоном-2018/19. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Спартак» закрывает сезон в формате бизнес-клуба, пригласив на него деловых партнеров, известных болельщиков из среды шоу-бизнеса и друзей клуба. Неформальное заседание прошло в Крылатском.

«Бюджет у нас остался тот же. Активную фазу селекции мы закончили. У нас есть молодые ребята, на которых мы рассчитываем и будем подтягивать», — сказал Жамнов.

«Спартак» продлил контракт с основным вратарем Никитой Беспаловым и его сменщиком Александром Трушковым, при этом подписал контракт со словаком Юлиусом Гудачеком, который в прошлом сезоне выступал за «Северсталь».

Нам нужен был вратарь, все же хоккей — это травмоопасный вид спорта. Когда в команде один хороший вратарь — это хорошо, а когда их два или три — это еще лучше, при этом мы рассчитываем на Трушкова.

«Спартак» пополнил ряд опытных игроков, включая 33-летнего защитника Андрея Кутейкина из московского «Динамо» и 31-летнего нападающего Илью Зубова («Салават Юлаев»). «От Кутейкина мы ждем примерно того же, что и от Калинина (Дмитрий Калинин — 37-летний защитник, капитан “Спартака” — прим. ТАСС). Это опытный игрок, он должен нам помочь. Что касается Зубова, то у него есть шанс раскрыться у нас», — сказал Жамнов.

Гендиректор клуба отметил, что раскрыться в «Спартаке» может и 27-летний форвард Никита Филатов, официального объявления о подписании которого пока не было.

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«Спартак» предлагал Хохлачеву контракт на три года

«Спартаку» удалось сохранить лучшего бомбардира команды Александра Хохлачева, который в прошлом сезоне набрал 50 очков (19 шайб + 31 передача). «У Хохлачева был вариант — или возвращаться в Северную Америку, или оставаться здесь. Изначально мы вообще разговаривали о контракте на три года, но пока сошлись на подписании на один год, а там будет видно. Нас он устраивает полностью» — сказал Жамнов.

«Это специфический игрок, ему надо расти и прогрессировать, — продолжил Жамнов. — Есть еще нюансы по его игре, где он может выглядеть намного лучше. Он может стать более двусторонним игроком».

Жамнов отметил, то Хохлачев напоминает ему молодого Илью Ковальчука, который в начале карьеры был нацелен только на атаку. «Ковальчук с годами поумнел и перестроился. Нельзя ставить Хохлачева в какие-то рамки, с другой стороны, он должен понимать, что он играет в команде. Думаю, у него есть хорошее будущее», — сказал гендиректор «Спартака».

Стоа не устроил с точки зрения «цена/качество»

Из легионеров, выступавших в прошлом сезоне, в «Спартаке» остался только форвард Бен Максвелл. Команду покинули вратарь Маркус Свенссон, защитник Вилле Лаюнен, а также форварды Лукаш Радил (подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе») и Райан Стоа (подписал контракт с «Трактором»). Стоа в прошлом сезоне набрал 30 очков (15+15) и сыграл за сборную США на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Наверное, дело в соотношении «цена/качество». Мы рассчитывали, что за эти деньги он будет давать нам больше. Он не оправдал то, на что мы рассчитывали. Проводя эту селекцию, все эти нюансы мы учитывали, чтобы не только попасть в плей-офф, но и бороться дальше.

На три оставшиеся легионерские позиции «Спартак» пригласил форвардов Робина Ганзла («Нефтехимик»), Мартиньша Карсумса («Динамо», Москва) и Каспарса Даугавиньша («Торпедо»).

Регулярный сезон КХЛ сезона-2018/19 стартует 1 сентября.

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