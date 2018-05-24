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15:48 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Дмитрий Маликов: В этом году я начал играть в хоккей

Известный певец и музыкант Дмитрий Маликов на церемонии закрытия сезона КХЛ сообщил, что увлекся хоккеем.

«В начале этого года в моей жизни случилось два прекрасных и приятных события. Во-первых, у меня родился сын, а во-вторых, я начал играть в хоккей.

И мне друзья на день рождения 29 января подарили клюшку, подписанную Ильей Ковальчуком. Я пока недостоин взять ее в руки… Но поскольку здесь много великих хоккеистов, я готов обменять мастер-класс с вами по хоккею на игру на фортепиано.

И мне безумно приятно, что когда удаляют наших противников. на хоккейных площадках звучит моя нетленная песня “До завтра”. Рома (обращаясь к Роману Ротенбергу), спасибо, это благодаря тебе», — рассказал Маликов.

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