Дмитрий Маликов: В этом году я начал играть в хоккей

«В начале этого года в моей жизни случилось два прекрасных и приятных события. Во-первых, у меня родился сын, а во-вторых, я начал играть в хоккей.



И мне друзья на день рождения 29 января подарили клюшку, подписанную Ильей Ковальчуком. Я пока недостоин взять ее в руки… Но поскольку здесь много великих хоккеистов, я готов обменять мастер-класс с вами по хоккею на игру на фортепиано.



И мне безумно приятно, что когда удаляют наших противников. на хоккейных площадках звучит моя нетленная песня “До завтра”. Рома (обращаясь к Роману Ротенбергу), спасибо, это благодаря тебе», — рассказал Маликов.