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15:00 (мск), источник: Sports.kz

Доус: Будет необычно играть против «Барыса»

23 мая в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялась церемония закрытия сезона КХЛ. Были вручены, как командные и индивидуальные награды.

Нападающий «Автомобилиста» и лучший снайпер регулярного чемпионата КХЛ Найджел Доус рассказал, что ему будет необычно играть против астанинского «Барыса».

— Для меня честь быть здесь в год 10-летнего юбилея, это моя первая награда, нужно продолжать работать. Ожидает интересный год, перемены, что-то новое. «Автомобилист» был хорошей командой в прошлом сезоне, большие ожидания, хочется поскорее начать сезон.

Знаю некоторых ребят, общался с Никитой Трямкиным сегодня, будет приятно узнать остальных. «Автомобилист» хочет создать одной из лучших команд. Были варианты с другими клубами, но они вышли на меня первыми, предложили хорошие условия с точки зрения и игрового времени. Мне интересно быть в команде, которая хочет развиваться.

Что касается «Барыса», то они всегда хорошо подбирают иностранцев, пытаются сделать молодых парней лучше. Буду ли праздновать голы в их ворота? Я всегда праздную, не имеет значения, против кого играю. Но будет необычно играть против них.

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