Доус: Будет необычно играть против «Барыса»
23 мая в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялась церемония закрытия сезона КХЛ. Были вручены, как командные и индивидуальные награды.
23 мая в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялась церемония закрытия сезона КХЛ. Были вручены, как командные и индивидуальные награды.
Нападающий «Автомобилиста» и лучший снайпер регулярного чемпионата КХЛ Найджел Доус рассказал, что ему будет необычно играть против астанинского «Барыса».
— Для меня честь быть здесь в год 10-летнего юбилея, это моя первая награда, нужно продолжать работать. Ожидает интересный год, перемены,
Знаю некоторых ребят, общался с Никитой Трямкиным сегодня, будет приятно узнать остальных. «Автомобилист» хочет создать одной из лучших команд. Были варианты с другими клубами, но они вышли на меня первыми, предложили хорошие условия с точки зрения и игрового времени. Мне интересно быть в команде, которая хочет развиваться.
Что касается «Барыса», то они всегда хорошо подбирают иностранцев, пытаются сделать молодых парней лучше. Буду ли праздновать голы в их ворота? Я всегда праздную, не имеет значения, против кого играю. Но будет необычно играть против них.