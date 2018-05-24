Доус: Будет необычно играть против «Барыса»

Нападающий «Автомобилиста» и лучший снайпер регулярного чемпионата КХЛ Найджел Доус рассказал, что ему будет необычно играть против астанинского «Барыса».

— Для меня честь быть здесь в год 10-летнего юбилея, это моя первая награда, нужно продолжать работать. Ожидает интересный год, перемены, что-то новое. «Автомобилист» был хорошей командой в прошлом сезоне, большие ожидания, хочется поскорее начать сезон.

Знаю некоторых ребят, общался с Никитой Трямкиным сегодня, будет приятно узнать остальных. «Автомобилист» хочет создать одной из лучших команд. Были варианты с другими клубами, но они вышли на меня первыми, предложили хорошие условия с точки зрения и игрового времени. Мне интересно быть в команде, которая хочет развиваться.