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13:34 (мск), источник: Известия

Болельщики выбрали Барулина из «Сочи» лучшим хоккеистом 10 сезона КХЛ

1,5 млн болельщиков выбрали вратаря клуба «Сочи» Константина Барулина лучшим игроком 10 сезона Континентальной хоккейной лиги. Барулин разделил награду Бесценной Лиги с болельщицей из Минска Светланой Коляго.

Традиция награждать не только выдающихся игроков, но и болельщиков появилась в 2015 году, когда MasterCard и КХЛ создали медиа-клуб «Бесценная Лига». На протяжении всего сезона участники выбирают лучшего хоккеиста матча, того, чья игра принесла им максимальное количество эмоций и впечатлений. Его и самого искреннего болельщика награждают трофеем, который состоит из двух половин в виде шайб, которые разделяются в момент вручения.

Источник: РИА "Новости"

В юбилейном сезоне КХЛ трофеи разделили 30 хоккеистов и болельщиков. А по результатам общего голосования его получили вратарь Барулин и болельщица Коляго.

Всего за 10 сезон Континентальной хоккейной лиги прошло 834 матча, в них приняли участие 1 тыс. 4 игрока из 27 клубов, было забито 4 тыс. 62 шайбы. И за всем этим наблюдали 5 млн болельщиков.

«У меня ребенок младший занимается хоккеем, и как он попал в хоккей, я стала ярой болельщицей. Уже 10 лет. Очень было волнительно и приятно было оказаться на сцене с игроком, за которого болела весь сезон, — рассказала iz.ru болельщица. Она стала лауреатом премии за самые трогательные слова поддержки любимому спортсмену, которая она отправила в видеоролике.

Я хочу поблагодарить всех болельщиков. Ваша нереальная энергия и эмоции всегда помогают двигаться нам вперед! Спасибо традиции Бесценная Лига Mastercard и КХЛ, которая дает возможность разделять любовь к хоккею вместе с теми, кто поддерживают нас. Это бесценно!
Константин Барулин
вратарь ХК "Сочи"

По случаю окончания сезона КХЛ прошло награждение спортсменов, тренеров и судей, ярко выступивших в прошедшем сезоне. Обладателем кубка Гагарина стал казанский клуб «Ак Барс» — было несколько претендентов, но награда абсолютно заслуженная, поделился в разговоре с журналистами мнением Барулин.

Источник: РИА "Новости"
Золотой шлем разделили вратарь Павел Францоуз («Трактор», Челябинск), защитники Никита Трямкин («Автомобилист», Екатеринбург) и Богдан Киселевич (ЦСКА, Москва), а также нападающие Никита Гусев (СКА, Санкт-Петербург), Джастин Азеведо («Ак Барс», Казань) и Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь», Череповец).

Поздравившая спортсменов вице-премьер Ольга Голодец поблагодарила лауреатов и всех, кто занимается развитием хоккея в России. «Мы хоккейная страна, и хоккей занимает особое место в жизни каждого жителя России, в истории нашей страны. И, что самое главное, мы связываем с хоккеем наше спортивное будущее. Сегодня спорт становится все более популярным и доступным для наших детей, и 600 тыс. детей занимаются хоккеем. На вас смотрят дети, и нам есть на кого равняться».

Источник: РИА "Новости"

Поздравили хоккеистов и их детские тренеры — те, кто привели чемпионов в спорт. В прошлом году КХЛ организовали сюрприз для двукратного чемпиона мира Сергея Мозякина и пригласили его первого тренера на сцену. На церемонии закрытия юбилейного сезона КХЛ и Mastercard продолжили эту традицию.

Источник: РИА "Новости"

Награды получили не только игроки, тренеры и рефери. Лучшим журналистом сезона по результатам опроса пресс-служб команд, тренеров и анализа публикаций был признан Игорь Еронко. Корреспондент «Спорт Экспресс», который в детстве занимался хоккеем, получил приз имени Дмитрия Рожкова.

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