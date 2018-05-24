Болельщики выбрали Барулина из «Сочи» лучшим хоккеистом 10 сезона КХЛ

Традиция награждать не только выдающихся игроков, но и болельщиков появилась в 2015 году, когда MasterCard и КХЛ создали медиа-клуб «Бесценная Лига». На протяжении всего сезона участники выбирают лучшего хоккеиста матча, того, чья игра принесла им максимальное количество эмоций и впечатлений. Его и самого искреннего болельщика награждают трофеем, который состоит из двух половин в виде шайб, которые разделяются в момент вручения.
В юбилейном сезоне КХЛ трофеи разделили 30 хоккеистов и болельщиков. А по результатам общего голосования его получили вратарь Барулин и болельщица Коляго.
Всего за 10 сезон Континентальной хоккейной лиги прошло 834 матча, в них приняли участие 1 тыс. 4 игрока из 27 клубов, было забито 4 тыс. 62 шайбы. И за всем этим наблюдали 5 млн болельщиков.
«У меня ребенок младший занимается хоккеем, и как он попал в хоккей, я стала ярой болельщицей. Уже 10 лет. Очень было волнительно и приятно было оказаться на сцене с игроком, за которого болела весь сезон, — рассказала iz.ru болельщица. Она стала лауреатом премии за самые трогательные слова поддержки любимому спортсмену, которая она отправила в видеоролике.
Я хочу поблагодарить всех болельщиков. Ваша нереальная энергия и эмоции всегда помогают двигаться нам вперед! Спасибо традиции Бесценная Лига Mastercard и КХЛ, которая дает возможность разделять любовь к хоккею вместе с теми, кто поддерживают нас. Это бесценно!
Константин Барулинвратарь ХК "Сочи"
По случаю окончания сезона КХЛ прошло награждение спортсменов, тренеров и судей, ярко выступивших в прошедшем сезоне. Обладателем кубка Гагарина стал казанский клуб «Ак Барс» — было несколько претендентов, но награда абсолютно заслуженная, поделился в разговоре с журналистами мнением Барулин.
Золотой шлем разделили вратарь Павел Францоуз («Трактор», Челябинск), защитники Никита Трямкин («Автомобилист», Екатеринбург) и Богдан Киселевич (ЦСКА, Москва), а также нападающие Никита Гусев (СКА, Санкт-Петербург), Джастин Азеведо («Ак Барс», Казань) и Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь», Череповец).
Поздравившая спортсменов вице-премьер Ольга Голодец поблагодарила лауреатов и всех, кто занимается развитием хоккея в России. «Мы хоккейная страна, и хоккей занимает особое место в жизни каждого жителя России, в истории нашей страны. И, что самое главное, мы связываем с хоккеем наше спортивное будущее. Сегодня спорт становится все более популярным и доступным для наших детей, и 600 тыс. детей занимаются хоккеем. На вас смотрят дети, и нам есть на кого равняться».
Поздравили хоккеистов и их детские тренеры — те, кто привели чемпионов в спорт. В прошлом году КХЛ организовали сюрприз для двукратного чемпиона мира Сергея Мозякина и пригласили его первого тренера на сцену. На церемонии закрытия юбилейного сезона КХЛ и Mastercard продолжили эту традицию.
Награды получили не только игроки, тренеры и рефери. Лучшим журналистом сезона по результатам опроса пресс-служб команд, тренеров и анализа публикаций был признан Игорь Еронко. Корреспондент «Спорт Экспресс», который в детстве занимался хоккеем, получил приз имени Дмитрия Рожкова.