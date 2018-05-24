Болельщики выбрали Барулина из «Сочи» лучшим хоккеистом 10 сезона КХЛ

Традиция награждать не только выдающихся игроков, но и болельщиков появилась в 2015 году, когда MasterCard и КХЛ создали медиа-клуб «Бесценная Лига». На протяжении всего сезона участники выбирают лучшего хоккеиста матча, того, чья игра принесла им максимальное количество эмоций и впечатлений. Его и самого искреннего болельщика награждают трофеем, который состоит из двух половин в виде шайб, которые разделяются в момент вручения.

Источник: РИА "Новости"

В юбилейном сезоне КХЛ трофеи разделили 30 хоккеистов и болельщиков. А по результатам общего голосования его получили вратарь Барулин и болельщица Коляго.

Всего за 10 сезон Континентальной хоккейной лиги прошло 834 матча, в них приняли участие 1 тыс. 4 игрока из 27 клубов, было забито 4 тыс. 62 шайбы. И за всем этим наблюдали 5 млн болельщиков.

«У меня ребенок младший занимается хоккеем, и как он попал в хоккей, я стала ярой болельщицей. Уже 10 лет. Очень было волнительно и приятно было оказаться на сцене с игроком, за которого болела весь сезон, — рассказала iz.ru болельщица. Она стала лауреатом премии за самые трогательные слова поддержки любимому спортсмену, которая она отправила в видеоролике.

Я хочу поблагодарить всех болельщиков. Ваша нереальная энергия и эмоции всегда помогают двигаться нам вперед! Спасибо традиции Бесценная Лига Mastercard и КХЛ, которая дает возможность разделять любовь к хоккею вместе с теми, кто поддерживают нас. Это бесценно! Константин Барулин вратарь ХК "Сочи"

По случаю окончания сезона КХЛ прошло награждение спортсменов, тренеров и судей, ярко выступивших в прошедшем сезоне. Обладателем кубка Гагарина стал казанский клуб «Ак Барс» — было несколько претендентов, но награда абсолютно заслуженная, поделился в разговоре с журналистами мнением Барулин.

Источник: РИА "Новости"

Золотой шлем разделили вратарь Павел Францоуз («Трактор», Челябинск), защитники Никита Трямкин («Автомобилист», Екатеринбург) и Богдан Киселевич (ЦСКА, Москва), а также нападающие Никита Гусев (СКА, Санкт-Петербург), Джастин Азеведо («Ак Барс», Казань) и Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь», Череповец).

Поздравившая спортсменов вице-премьер Ольга Голодец поблагодарила лауреатов и всех, кто занимается развитием хоккея в России. «Мы хоккейная страна, и хоккей занимает особое место в жизни каждого жителя России, в истории нашей страны. И, что самое главное, мы связываем с хоккеем наше спортивное будущее. Сегодня спорт становится все более популярным и доступным для наших детей, и 600 тыс. детей занимаются хоккеем. На вас смотрят дети, и нам есть на кого равняться».

Источник: РИА "Новости"

Поздравили хоккеистов и их детские тренеры — те, кто привели чемпионов в спорт. В прошлом году КХЛ организовали сюрприз для двукратного чемпиона мира Сергея Мозякина и пригласили его первого тренера на сцену. На церемонии закрытия юбилейного сезона КХЛ и Mastercard продолжили эту традицию.

Источник: РИА "Новости"