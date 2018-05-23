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20:35 (мск), источник: Советский спорт

Дмитрий Чернышенко: Запретим тренерам пользоваться на лавке гаджетами

Перед вечером закрытия сезона состоялось заседание совета директоров КХЛ, о котором рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Источник: Советский спорт

Если год назад совет директоров прошел резонансно — из лиги исключили новокузнецкий «Металлург», то на этот раз все было более или менее спокойно. С «Ладой» и «Югрой» расстались давно. Журналистам раздали данные с динамикой рейтингов клубов. На первом месте — СКА, на втором — ЦСКА. Замыкает список «Лада» и «Югра». Выломавшая дверь в плей-офф «Северсталь» с ее аншлагами и шоу на домашних играх на пять строчек ниже «Куньлуня», собиравшего на матчах в Шанхае несколько сот зрителей и в кубковый раунд не пробившегося. Выше клуба из Череповца и «Адмирал» с его многомерными проблемами. Как объяснили в лиге, это совокупные данные не за один прошлый сезон, а за три последних.

Обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс», завоевавший трофей в третий раз, только пятый. За «Йокеритом» и «Магниткой».

— 30 процентов в рейтинге дают спортивные достижения, — напомнил при этом Чернышенко.

Ну, да ладно. Куда интереснее поговорить о календаре на следующий сезон. Начнется регулярный чемпионат 1 сентября, а завершится марафон из 775 матчей 22 февраля. Каждая команда проведет по 62 игры: 48 каждая с каждой, еще десять внутри своего дивизиона плюс четыре с соперниками своей конференции. Плей-офф растянется с 25 февраля до 25 апреля. Чтобы осталось время на подготовку к чемпионату мира в Словакии, который стартует 10 мая.

Президент обещал больше дерби и знаковых матчей. Календарь обещают обнародовать в середине июля. Можно было ба раньше, но два клуба сменили «прописку» — ЦСКА переехал в «ВТБ Ледовый дворец», а московское «Динамо» — в «Мегаспорт».

— 80 процентов матчей прошлого сезона показали в формате высокой четкости, — не без гордости отметил Чернышенко. А телерейтинг Недели звезд в Астане даже превысил средние показатели игр регулярного чемпионата.

К слову, в новом сезоне Неделю звезд примет Татарстан — Казань, Нижнекамск и Альметьевск.

Напомним, матчи КХЛ транслируются в 32 странах. В прошлом сезоне присоединились Великобритания, Германия, Австрия и Люксембург.

Чернышенко напомнил о принятой ранее стратегии развития лиги на пять сезонов, направленной на повышение эффективности жизнедеятельности клубов. О финансовом фейр-плей. В ближайшее время планируется проверить три клуба, один уже проверили.

В следующем сезоне потолок зарплат — 850 миллионов рублей останется мягким, в чемпионате-2019/2020 клубам придется ограничиться 800 миллионами, а за роскошь придется заплатить штраф в 30 процентов от превышения. Жесткий потолок установят в сезоне-2020/21.

Новшества коснутся и судейства. Зрителям на трибунах надоели продолжительные паузы из-за тренерских запросов. Теперь наставникам команд команда на лавках запрезено пользоваться гаджетами для просмотра спорных эпизодов.

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