Сушинский: КХЛ запретила «Авангарду» подписать контракт на одну игру с Ягром

Источник: AP 2018

Ягр выступал за «Авангард» в сезоне-2004/05, а также с 2008 по 2011 год. В настоящее время 46-летний чех играет за свой первый профессиональный клуб «Кладно».

«Была мысль пригласить Ягра в Омск, чтобы он сыграл один матч и торжественно завершил карьеру в “Авангарде”, но КХЛ сейчас это запретила. Видел пункт на эту тему, что нельзя привлекать игроков на один матч, так что вопрос снят», — сказал Сушинский журналистам.