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20:22 (мск), источник: Р-Спорт

Сушинский: КХЛ запретила «Авангарду» подписать контракт на одну игру с Ягром

«Авангард» хотел подписать контракт с Яромиром Ягром, чтобы чешский форвард провел одну игру за команду, но Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запрещает такие соглашения, заявил президент омского клуба Максим Сушинский.

Источник: AP 2018

Ягр выступал за «Авангард» в сезоне-2004/05, а также с 2008 по 2011 год. В настоящее время 46-летний чех играет за свой первый профессиональный клуб «Кладно».

«Была мысль пригласить Ягра в Омск, чтобы он сыграл один матч и торжественно завершил карьеру в “Авангарде”, но КХЛ сейчас это запретила. Видел пункт на эту тему, что нельзя привлекать игроков на один матч, так что вопрос снят», — сказал Сушинский журналистам.

«Мы использовали принцип ненарушения регламента, — отметил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. — Но официального обращения в КХЛ я такого не видел. Давайте рассмотрим, если это будет возможно».

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