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20:18 (мск), источник: ТАСС

ХК СКА не против совмещения новым тренером постов в клубе и сборной

САНКТ-ПЕТЕРУБРГ, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство санкт-петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА не против того, чтобы новый тренер совмещал работу в команде с работой в сборной России. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил член совета директоров клуба Александр Медведев.

«СКА не против совмещения постов тренером. Практика показала, что это правильно», — заявил Медведев.

Контракт главного тренера СКА Олега Знарка истек 30 апреля, соглашение не было продлено. Также Знарок после победы на Олимпиаде-2018 покинул пост главного тренера сборной России. На прошедшем в Дании чемпионате мира в качестве исполняющего обязанности главного тренера национальной командой руководил Илья Воробьев. Ранее портал «Чемпионат.com» сообщил, что именно Воробьев заменит Знарка в тренерском штабе СКА.

«Кто будет тренировать команду в следующем сезоне? По- моему, понятно, кто. Скажу так — у специалиста птичья фамилия», — сказал Медведев.

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост- агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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