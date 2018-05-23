ХК СКА не против совмещения новым тренером постов в клубе и сборной

«СКА не против совмещения постов тренером. Практика показала, что это правильно», — заявил Медведев.

Контракт главного тренера СКА Олега Знарка истек 30 апреля, соглашение не было продлено. Также Знарок после победы на Олимпиаде-2018 покинул пост главного тренера сборной России. На прошедшем в Дании чемпионате мира в качестве исполняющего обязанности главного тренера национальной командой руководил Илья Воробьев. Ранее портал «Чемпионат.com» сообщил, что именно Воробьев заменит Знарка в тренерском штабе СКА.

«Кто будет тренировать команду в следующем сезоне? По- моему, понятно, кто. Скажу так — у специалиста птичья фамилия», — сказал Медведев.