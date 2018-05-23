Рейтинг клубов КХЛ-2017/18: СКА и ЦСКА — лидеры, «Адмирал» и «Северсталь» — аутсайдеры

Первые две строчки заняли СКА и ЦСКА. Рост показали 8 клубов из 27. Наибольший прогресс — у «Трактора» (с 14 места на 10-е), «Спартака» (с 23-го на 17-е) и «Амура» (с 25-го на 19-е). Клубы показали рост за счёт улучшения спортивных показателей.

Снижение в рейтинге — у 15 клубов из 27. Наибольшее — у рижского «Динамо» (с 18 на 23 место), «Адмирал» и «Торпедо» потеряли по 4 и 3 позиции соответственно (спортивные достижения). У «Адмирала», «Слована» и «Торпедо» на позицию в рейтинге также повлияла несвоевременная оплата труда.