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19:24 (мск), источник: ТАСС

Плей-офф КХЛ сезона-2018/19 начнется 25 февраля

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2018/19 стартует 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее стало известно, что регулярный чемпионат следующего сезона начнется 1 сентября. Команды сыграют по 62 матча.

«Регулярный сезон КХЛ сезона-2018/19 пройдет с 1 сентября по 22 февраля. Плей-офф — с 25 февраля по 25 апреля», — сказано в сообщении.

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