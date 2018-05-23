Заслуженный мастер спорта СССР Дараселия родился 9 октября 1957 года. Выступая за тбилисское «Динамо», забил решающий гол в финальном матче Кубка кубков 1981 года.
Плей-офф КХЛ сезона-2018/19 начнется 25 февраля
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/.
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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/.
Ранее стало известно, что регулярный чемпионат следующего сезона начнется 1 сентября. Команды сыграют по 62 матча.
«Регулярный сезон КХЛ сезона-2018/19 пройдет с 1 сентября по 22 февраля.