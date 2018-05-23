Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
В ЦСКА — новый тренерский штаб: останется ли Никитин и придет ли Знарок?
Обзор дня Алексея Шевченко.
Обзор дня Алексея Шевченко.
На следующем чемпионате мира у нас будет более серьезная группа, чем была в Дании. Проходных матчей будет всего два — против команд Австрии и Италии. Формально и Норвегия не так сильна, чтобы бороться даже за место в
СКА каждый день подписывает по одному игроку в защиту и такими темпами к началу сезона у них окажутся все игроки обороны из КХЛ. После этого сезона Антону Белову сделали предложение, существенно сократив зарплату. Но это по меркам лиги. На самом деле, ему давали 70 миллионов вместо 100, но Белов стал мудрей и не обратил внимание на такое. Он просто подписал трехлетний контракт и получит 210 миллионов за ближайшие три сезона. Причем гарантированные, если даже его обменяют. Но тут больше волнует очередной вопрос, а будет ли в клубе здоровая атмосфера с такой конкуренцией? Видимо,
В ЦСКА полностью поменяется тренерский штаб. Останется лишь Игорь Никитин, но его вопрос по его дальнейшей работе еще не до конца решен. Я прекрасно понимаю, что президент армейского клуба Игорь Есмантович не хочет ничего менять и честно признается, что не вел переговоры с Олегом Знарком. Но среди владельцев ЦСКА не только он решает. Есть люди, которые хотели бы поменять некоторые вещи. Просто они то ли не довели дело до конца, то ли пока не набрали достаточно силы, чтобы продавить решение. Так вот помогать Никитину будет совершенно другие люди. Вместо Владимира Чебатуркина и Альберта Лещева придут Евгений Корешков и Равиль Якубов. Тут вопросов нет. Но почему клуб отказывается от услуг Константина Власова? Это один из лучших специалистов в России по вратарям, и он бы мог принести пользу. Самое странное, что его меняют на Сергея Наумова, а тот, долгое время проведя в КХЛ, вообще каждый раз проваливал свой участок работы. Посмотрите на голкиперов ярославского клуба в прошлом сезоне. Это же был провал. Очень странное решение.
Помните тот трехсторонний обмен, о котором мы рассказывали? Тогда московское «Динамо», «Салават Юлаев» и «Локомотив» должны были обменяться игроками, но столичный клуб заблокировал сделку. Одним из участников был Александр Кадейкин, и теперь уфимский клуб отдал за него права на