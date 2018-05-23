В ЦСКА — новый тренерский штаб: останется ли Никитин и придет ли Знарок?

На следующем чемпионате мира у нас будет более серьезная группа, чем была в Дании. Проходных матчей будет всего два — против команд Австрии и Италии. Формально и Норвегия не так сильна, чтобы бороться даже за место в плей-офф, но это как Швейцария, только чуть ниже уровнем. В общем, не подарок. Зато у нас будет Швеция, Швейцария, злая Латвия, которая не любит пропускать, и команда Чехии, куда приедут вообще все из НХЛ. Еще бы нам такой календарь, чтобы чередовать слабых соперников с сильными, а не как в Копенгагене. Можем ли мы не попасть в четверку? Такой риск, конечно же, существует, но вряд ли все у нас будет так плохо. В конце концов, если мы усилимся игроками из НХЛ, то латвийцы не смогут долго сопротивляться, да и чехов мы пройдем. Учитывая то, что турнир будет на неделю позже, и в Братиславу приедут многие, снова совершенно неважно, какими мы станем в группе, так как слабых соперников в четвертьфинале не будет.

БЕЛОВ ОСТАЕТСЯ В СКА

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjEtb9KDFPR/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjEtb9KDFPR/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#БеловВанЛов! И мы будем повторять это еще 3 года. Антон с нами! #hcSKA #СКАснамиПитер</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/hcska/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Хоккейный клуб СКА</a> (@hcska) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-22T08:49:02+00:00">May 22, 2018 at 1:49am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

СКА каждый день подписывает по одному игроку в защиту и такими темпами к началу сезона у них окажутся все игроки обороны из КХЛ. После этого сезона Антону Белову сделали предложение, существенно сократив зарплату. Но это по меркам лиги. На самом деле, ему давали 70 миллионов вместо 100, но Белов стал мудрей и не обратил внимание на такое. Он просто подписал трехлетний контракт и получит 210 миллионов за ближайшие три сезона. Причем гарантированные, если даже его обменяют. Но тут больше волнует очередной вопрос, а будет ли в клубе здоровая атмосфера с такой конкуренцией? Видимо, кого-то придется отдать в аренду. Но кого? В зоне риска: Егор Рыков, Ярослав Дыбленко и Артем Зуб. Просто нет смысла иметь столько защитников в одной команде.

НОВЫЙ ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ ЦСКА

В ЦСКА полностью поменяется тренерский штаб. Останется лишь Игорь Никитин, но его вопрос по его дальнейшей работе еще не до конца решен. Я прекрасно понимаю, что президент армейского клуба Игорь Есмантович не хочет ничего менять и честно признается, что не вел переговоры с Олегом Знарком. Но среди владельцев ЦСКА не только он решает. Есть люди, которые хотели бы поменять некоторые вещи. Просто они то ли не довели дело до конца, то ли пока не набрали достаточно силы, чтобы продавить решение. Так вот помогать Никитину будет совершенно другие люди. Вместо Владимира Чебатуркина и Альберта Лещева придут Евгений Корешков и Равиль Якубов. Тут вопросов нет. Но почему клуб отказывается от услуг Константина Власова? Это один из лучших специалистов в России по вратарям, и он бы мог принести пользу. Самое странное, что его меняют на Сергея Наумова, а тот, долгое время проведя в КХЛ, вообще каждый раз проваливал свой участок работы. Посмотрите на голкиперов ярославского клуба в прошлом сезоне. Это же был провал. Очень странное решение.

ОБМЕН

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjFPfe6nkQf/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjFPfe6nkQf/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Александр Кадейкин переходит в «Салават Юлаев» ХК «Салават Юлаев» приобрел нападающего «Локомотива» Александра Кадейкина. Ярославский клуб получил за игрока денежную компенсацию и права на чешского защитника Филипа Гронека, выступающего в АХЛ за «Гранд Репидз Гриффинз» (фарм-клуб «Детройт Ред Вингз» Александр Кадейкин, нападающий ХК «Салават Юлаев»: - Переход расцениваю, как новый вызов и я очень мотивирован. Сейчас самое главное показать себя и завоевать место в составе. Восток и запад отличаются по стилю игры и весьма интересно попробовать себя на востоке, тем более в такой играющей команде, как «Салават Юлаев» В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ центральный нападающий провел на льду 44 игры, набрал 10 (7+3) очков и заработал 14 штрафных минут с 58,7% выигранных вбрасываний. За 5 игр в плей-офф отметился двумя результативными передачами СПРАВКА Кадейкин Александр Андреевич Родился 04.10.1993 в г. Электросталь Рост – 195, вес – 103. Хват – левый. В 2014 году был задрафтован в 7 раунде «Детройт Ред Вингз» под общим номером 201 Игровая карьера: «Атланты» (Мытищи, 2010-2012), «Атлант» (Мытищи, 2012-2014), СКА (2014-2016), «Локомотив» (Ярославль, 2016-2018) Статистика в КХЛ: 244 матча, 74 (33+41) набранных очка, показатель полезности +29, 87 штрафных минут Достижения: Бронзовый призер Чемпионата России (2017) #HCSalavat #хоккейнаястолица #ХКСалаватЮлаев #ХКСЮ #Уфа #Ufa #KHL #КХЛ #живихоккеем</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/hcsalavat/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ХК Салават Юлаев</a> (@hcsalavat) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-22T13:46:37+00:00">May 22, 2018 at 6:46am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.