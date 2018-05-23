Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свадебное платье Маркл обнаружили в старой комедии с Лопез
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Школьник умер после бега на уроке физкультуры
Настоящая зависимость, из которой сложно вытащить
Аврил Лавин встречается с сыном миллиардера
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
19.05
Канада2
Швейцария3
Хоккей. НХЛ
20.05
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Вашингтон Кэпиталз2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20.05
США4
Канада1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20.05
ШвецияБ3
Швейцария2
Хоккей. НХЛ
20.05
Виннипег Джетс1
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
22.05
Вашингтон Кэпиталз3
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Все события
После жесткой посадки вертолета умер генерал ФСБ
Россия предъявила претензии Казахстану
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
Скандал на Украине: дело о «договорняках»
WADA удовлетворено расследованием ФИФА в отношении России
С детства за Денди: за что все еще стоит любить мидера NaVi
Mila и Мария Ермолина о сексизме в киберспорте
В Индии вспыхнула редкая опасная инфекция
Одиночество меняет мозг
С июня россияне будут получать новые квитанции за ЖКУ
Бейонсе купила себе церковь
Фоторепортажи
24Швеция обыграла Швейцарию в финале ЧМХ-2018
17355 дней спустя. Дзюба приступил к работе в сборной
00:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В ЦСКА — новый тренерский штаб: останется ли Никитин и придет ли Знарок?

Обзор дня Алексея Шевченко.

На следующем чемпионате мира у нас будет более серьезная группа, чем была в Дании. Проходных матчей будет всего два — против команд Австрии и Италии. Формально и Норвегия не так сильна, чтобы бороться даже за место в плей-офф, но это как Швейцария, только чуть ниже уровнем. В общем, не подарок. Зато у нас будет Швеция, Швейцария, злая Латвия, которая не любит пропускать, и команда Чехии, куда приедут вообще все из НХЛ. Еще бы нам такой календарь, чтобы чередовать слабых соперников с сильными, а не как в Копенгагене. Можем ли мы не попасть в четверку? Такой риск, конечно же, существует, но вряд ли все у нас будет так плохо. В конце концов, если мы усилимся игроками из НХЛ, то латвийцы не смогут долго сопротивляться, да и чехов мы пройдем. Учитывая то, что турнир будет на неделю позже, и в Братиславу приедут многие, снова совершенно неважно, какими мы станем в группе, так как слабых соперников в четвертьфинале не будет.

БЕЛОВ ОСТАЕТСЯ В СКА

Во время загрузки произошла ошибка.

СКА каждый день подписывает по одному игроку в защиту и такими темпами к началу сезона у них окажутся все игроки обороны из КХЛ. После этого сезона Антону Белову сделали предложение, существенно сократив зарплату. Но это по меркам лиги. На самом деле, ему давали 70 миллионов вместо 100, но Белов стал мудрей и не обратил внимание на такое. Он просто подписал трехлетний контракт и получит 210 миллионов за ближайшие три сезона. Причем гарантированные, если даже его обменяют. Но тут больше волнует очередной вопрос, а будет ли в клубе здоровая атмосфера с такой конкуренцией? Видимо, кого-то придется отдать в аренду. Но кого? В зоне риска: Егор Рыков, Ярослав Дыбленко и Артем Зуб. Просто нет смысла иметь столько защитников в одной команде.

НОВЫЙ ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ ЦСКА

В ЦСКА полностью поменяется тренерский штаб. Останется лишь Игорь Никитин, но его вопрос по его дальнейшей работе еще не до конца решен. Я прекрасно понимаю, что президент армейского клуба Игорь Есмантович не хочет ничего менять и честно признается, что не вел переговоры с Олегом Знарком. Но среди владельцев ЦСКА не только он решает. Есть люди, которые хотели бы поменять некоторые вещи. Просто они то ли не довели дело до конца, то ли пока не набрали достаточно силы, чтобы продавить решение. Так вот помогать Никитину будет совершенно другие люди. Вместо Владимира Чебатуркина и Альберта Лещева придут Евгений Корешков и Равиль Якубов. Тут вопросов нет. Но почему клуб отказывается от услуг Константина Власова? Это один из лучших специалистов в России по вратарям, и он бы мог принести пользу. Самое странное, что его меняют на Сергея Наумова, а тот, долгое время проведя в КХЛ, вообще каждый раз проваливал свой участок работы. Посмотрите на голкиперов ярославского клуба в прошлом сезоне. Это же был провал. Очень странное решение.

ОБМЕН

Во время загрузки произошла ошибка.

Помните тот трехсторонний обмен, о котором мы рассказывали? Тогда московское «Динамо», «Салават Юлаев» и «Локомотив» должны были обменяться игроками, но столичный клуб заблокировал сделку. Одним из участников был Александр Кадейкин, и теперь уфимский клуб отдал за него права на какого-то призрака (тот не поедет в КХЛ), а также заплатил компенсацию. Как мы помним, клуб из Башкирии был в поисках центра для второго звена и теперь у них центральная ось выглядит так: Кемппайнен, Кадейкин, Основин, Хохряков. То есть у тренеров есть вера в то, что Кадейкин непременно выйдет на тот уровень, как в «Атланте». Но с тех времен уже прошло пять лет. За это время у талантливого форварда были СКА и «Локомотив» и, кажется, что он просто потерял там время, ничего не добившись. Впрочем, Кадейкину всего 24 года. Возраст отличный, но есть большие сомнения, что пять сезонов пошли ему на пользу. В каких-то матчах за СКА он действительно смотрелся неплохо, но его все равно усаживали в запас и не рассматривали, как основного вратаря. Но центров в России нет, точнее очень мало тех, кто бы мог играть на высоком уровне. Так что по этой причине никаких вопросов к Уфе нет.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Новый тренер "Зенита": осталось три кандидата
Скандал на Украине: дело о «договорняках»
WADA удовлетворено расследованием ФИФА в отношении России
В России бы за это уничтожили: вопросы к заявке Испании на ЧМ
Последний шанс Витязя: Поветкин все-таки выйдет против Джошуа
Смолов рассказал о травме, полученной на тренировке на сборе
Егор Титов заявил, что ему нечего доказывать «Спартаку»
«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Барселоны»
Спорт-Экспресс
Авто
Подержанный Mercedes E-класса W211: на что смотреть при покупке Mercedes-Benz E-класса в кузове W211 выпускался с 2002 по 2009 годы. Сейчас это один из самых популярных «Мерсов» на вторичном рынке
Hi-Tech
Почти идеальный смартфон среднего класса Полу-флагман за пол-цены.
Кино
Свадебное платье Маркл обнаружили в старой комедии с Лопез По мнению интернет-пользователей, невеста принца Гарри «украла» подвенечный наряд у героини фильма «Свадебный переполох»
Недвижимость
Ипотеку предложили выдавать с 14 лет
Названы места Подмосковья, где можно найти клад
От иностранцев до москвичей: кто снимает комнаты в коммуналках
Что скрывается за стенами новых аэропортов России
Леди
Модная арабская революция: как женщины повлияли на моду Востока Мы уже рассказывали о еврейском костюме, следующая история — о мусульманской одежде и моде.
Дети
Женщина забеременела в 70 лет Этот ребенок станет для Марии де ла Луз восьмым
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь