Американский хоккеист Стоа покинул московский «Спартак»

Контракт между клубом и 31-летним хоккеистом, рассчитанный до 30 апреля 2019 года, был расторгнут по соглашению сторон.

С 2014 по 2016 год американец играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за новокузнецкий «Металлург». В «Спартак» Стоа перешел в мае 2016 года. До приезда в Россию он выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» и «Вашингтон».

В составе «Спартака» Стоа провел 110 матчей в регулярных чемпионатах, в которых забросил 37 шайб и отдал 29 результативных передач. В плей-офф американец провел четыре матча, но не сумел отметиться результативными действиями.