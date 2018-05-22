«Барыс» подписал новый контракт с натурализованным российским нападающим

По ходу минувшего сезона 24-летний Петухов выступал за «Номад», набрав 33 (12+21) очка в 45 матчах регулярного чемпионата Казахстана. В плей-офф у Егора «2+1» в семи играх. В составе сборной Казахстана на чемпионате мира в Будапеште Петухов набрал два очка в пяти играх. В апреле этого года он получили официальное разрешение от Международной федерации хоккея (IIHF) выступать за сборную Казахстана.