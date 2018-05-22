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10:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» подписал новый контракт с натурализованным российским нападающим

Нападающие Егор Петухов и Кирилл Савицкий подписали новые контракты с астанинским «Барысом», информирует официальный сайт клуба.

Соглашение Петухова носит двусторонний характер и рассчитано на два сезона. Двухсторонний контракт Савицкого рассчитан до 30 апреля 2019 года.

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По ходу минувшего сезона 24-летний Петухов выступал за «Номад», набрав 33 (12+21) очка в 45 матчах регулярного чемпионата Казахстана. В плей-офф у Егора «2+1» в семи играх. В составе сборной Казахстана на чемпионате мира в Будапеште Петухов набрал два очка в пяти играх. В апреле этого года он получили официальное разрешение от Международной федерации хоккея (IIHF) выступать за сборную Казахстана.

В сезоне-2017/18 23-летний Савицкий провел 45 матчей в регулярном чемпионате за «Номад» — на его счету 23 (12+11) очка. В девяти играх плей-офф он набрал два очка. За первую команду «Барыса» форвард сыграл три матча на предсезонном турнире «Мемориал Блинова» в Омске.

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