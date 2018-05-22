«Барыс» подписал новый контракт с натурализованным российским нападающим
Нападающие Егор Петухов и Кирилл Савицкий подписали новые контракты с астанинским «Барысом», информирует официальный сайт клуба.
Нападающие Егор Петухов и Кирилл Савицкий подписали новые контракты с астанинским «Барысом», информирует официальный сайт клуба.
Соглашение Петухова носит двусторонний характер и рассчитано на два сезона. Двухсторонний контракт Савицкого рассчитан до 30 апреля 2019 года.
По ходу минувшего сезона 24-летний Петухов выступал за «Номад», набрав 33 (12+21) очка в 45 матчах регулярного чемпионата Казахстана. В
В сезоне-2017/18 23-летний Савицкий провел 45 матчей в регулярном чемпионате за «Номад» — на его счету 23 (12+11) очка. В девяти играх