Шипачев рассказал, почему выбрал «Динамо»

Новичок хоккейного клуба «Динамо» Москва Вадим Шипачев прокомментировал свой переход в стан бело-голубых. - Вадим, добро пожаловать в «Динамо»! Почему ваш выбор пал на бело-голубых? - Спасибо! Несколько команд вышли на моего агента с предложениями, но взвесив все «за» и «против» мы с семьей приняли решение, что «Динамо» - самый наилучший вариант, клуб с богатой историей и победными традициями. Не сомневаюсь, что после трудных сезонов «Динамо» будет бороться за самые высокие места. Будем работать и надеюсь, у нас все получится. #МыДинамо

A post shared by ХК Динамо | HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) on May 21, 2018 at 8:52am PDT