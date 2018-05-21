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21 мая, источник: Спорт-Экспресс

Шипачев рассказал, почему выбрал «Динамо»

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев рассказал, почему решил перебраться из СКА в «Динамо». Ранее стало известно, что 31-летний россиянин подписал контракт с бело-голубыми на два года.

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Отметим, что в прошлом сезоне нападающий успел сыграть в НХЛ и КХЛ. За океаном он сыграл в составе «Вегаса» три матча и забросил одну шайбу, после чего вернулся в СКА. За питерский клуб Шипачев провел 36 матчей и набрал 36 (13+23) очков.

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