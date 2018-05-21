Шипачев рассказал, почему выбрал «Динамо»

Отметим, что в прошлом сезоне нападающий успел сыграть в НХЛ и КХЛ. За океаном он сыграл в составе «Вегаса» три матча и забросил одну шайбу, после чего вернулся в СКА. За питерский клуб Шипачев провел 36 матчей и набрал 36 (13+23) очков.