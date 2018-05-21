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21 мая, источник: Чемпионат.com

Андрей Костицын подписал контракт с минским «Динамо» вслед за братом

Нападающий Андрей Костицын подписал контракт с минским «Динамо», информирует официальный сайт клуба из Беларуси.

Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 33-летним хоккеистом заключено на один сезон. Напомним, три недели назад контракт с клубом подписал младший брат Андрея — Сергей Костицын.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2017/18 нападающий провёл в китайском «Куньлунь Ред Стар», проведя 22 встречи. Форвард записал на свой счёт 13 (3+10) баллов при показателе полезности «-2» и 16 минутах штрафа. В КХЛ Костицын провёл 306 матчей, заработав 186 (81+105) очков.

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